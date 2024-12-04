Коллапс подкрался незаметно: что может погубить украинскую энергетику раньше ракет

КОЛЛАПС ПОДКРАЛСЯ НЕЗАМЕТНО?

Два года украинская энергосистема под прицельными ударами российских ракет и дронов. Несмотря на десятки массированных и сотни мелких обстрелов, мы до сих пор остаемся со светом.

А проблема может прийти откуда и не ждали (хотя на самом деле все понимали, что это — бомба замедленного действия) — это долги. Представьте себе, что рынок электроэнергии может быть парализован из-за накопленных долгов и вала претензий между компаниями с требованиями выплаты долга и арестами счетов исполнительной службой?

На рынке электроэнергии — десятки миллиардов гривен долгов. И эти долги формируют цепь — из-за тех, кто в начале этой цепи, недополучают средства все остальные участники рынка. Так, "Энергоатом" и "Укрэнерго" должны Гарантированному покупателю. Из-за того, что Гарантированный покупатель недополучает средства, он не платит сполна производителям ВИЭ и поставщикам универсальной услуги (они осуществляют поставку электроэнергии населению). А ПУУ (поставщики универсальных услуг — Ф.), в свою очередь, не платят сполна облэнерго и "Укрэнерго". А именно "Укрэнерго" и облы осуществляют ремонты сетей после российских воздушных атак и обеспечивают восстановление сетей и электроснабжения.

И вот в какой-то момент один из участников рынка подает иск о взыскании задолженности. Естественно, что суд станет на сторону истца и обяжет другую сторону оплатить не только долг, но и штрафы и компенсацию инфляции. Что сделает компания, против которой подали иск? Она тоже пойдет в суд, чтобы взыскать те долги, которые должны ей. В результате все компании пойдут в суды и по каждому участнику рынка будет требование оплатить долг, штрафы и компенсации. Поэтому к долгам существующих добавятся еще эти платежи. В выигрыше будет только исполнительная служба, которая получает процент за выполнение таких решений.

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Но у компаний нет средств, чтобы выполнить решение суда. Тогда исполнительная служба начинает арестовывать счета всех игроков рынка. И работа рынка парализована. Не будет даже средств, чтобы осуществлять элементарные ремонты. А начинается зима и активизируются обстрелы. И есть информация, что некоторые компании пошли в суды.

Часть энергетических компаний — это естественные монополии, тариф которым определяет регулятор — НКРЭКУ. И вот в тариф не закладывают средств на уплату штрафов, пени и компенсации инфляции. Эти компании просто не имеют средств, чтобы осуществить такую выплату. А причина проблемы, в том числе, и в том, что НКРЭКУ утверждала заниженный тариф для этих компаний, в частности "Укрэнерго".

В 2022 году регулятор рекомендовал не обращаться в суды с требованием о взыскании долга. Но рекомендация — вещь неопределенная.

Регулятор, правительство и парламент должны срочно принять меры, чтобы предотвратить долговой паралич рынка. Не будем повторяться, что тариф на передачу электроэнергии "Укрэнерго" должен быть адекватным и покрывать все расходы. "Энергоатом" после повышения тарифа для населения имеет дополнительные средства. И есть информация, что компания оплатит долги. Но если тариф "Укрэнерго" снова будет дефицитным, то проблема никуда не исчезнет. Некоторые промышленные потребители электроэнергии расшатывают ситуацию, пытаясь формировать мнение, что тариф на передачу электроэнергии не надо поднимать.

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