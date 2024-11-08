Спасение энергетики Украины: два шага, которые нужно сделать, чтобы не сидеть зимой без света

ДОЛГИ ИЛИ ИНВЕСТИЦИИ?

Чем ближе и сильнее морозы — тем больше будет нагнетаться тема отключений электроэнергии в информационном поле и соцсетях. Понятно, что все переживают и готовятся к различным сценариям. Тем более, что и без обстрелов дефицит мощности, по разным оценкам, составляет около 2 ГВт зимой, в зависимости от температуры.

Безусловно, эту проблему нужно решать новым строительством энергомощностей. А этот процесс занимает минимум год-два для СЭС и ВЭС.

После первых обстрелов в октябре 2022 года часть проблем действительно можно было решить, но существует высокая вероятность, что страна будет с отключениями еще два года. Зимой и в летние пики потребления.

Почему же не строятся те 5 ГВт ветроэнергетики, о которых все говорят и которые якобы готовы к строительству?

Первая причина — нужно гарантировать банкам, которые дают финансирование на проекты, минимальную цену продажи новой электроэнергии.

Для этого государство планирует в следующем году провести аукцион, например, для ВЭС на 500 МВт. Это только на первый взгляд может показаться много, а на самом деле это очень небольшой объем в масштабах потребностей страны. Проблема заключается еще и в том, что надо еще поискать того, кто придет на эти аукционы. Ведь источник денег для победителя аукциона все тот же — Гарпок (Гарантированный покупатель — Ф.), который получает деньги из тарифа на передачу "Укрэнерго".

Этот тариф не обеспечивал покрытие расходов Гарпока на 8 млрд в 2022-2023 годах, что подтвердил аудит НКРЭКУ, а также еще на 10 млрд грн в 2024 году. Это все повторяет ситуацию с долгами, которая переходит из года в год — и сейчас поступления зеленой генерации составляют лишь 65% от нужного уровня. Треть денег отрасль, которая должна быть фронтменом в восстановлении энергетики, просто не получает.

Неудивительно, что на пилотный аукцион по строительству СЭС, который прошел накануне, просто никто не пришел...

Важно

Полный блэкаут в Украине: в Центре Разумкова сказали, возможна ли "катастрофа" зимой (видео)

Что нужно сделать государству? Нужно разработать понятный план погашения долгов и его выполнять. Очевидно, что также надо перестать накапливать долги.

Ближайшие недели НКРЭКУ будет утверждать тариф на передачу для "Укрэнерго".

Бесспорно, это чувствительный вопрос для коммерческих потребителей. Но выбор стоит между тем, добивать или все же спасать сектор ВИЭ в условиях, когда надо быстро строить энергетику, потому что дефицит мощностей большой.

Надеюсь, что члены НКРЭКУ помнят требование законодательства, что тариф на передачу "Укрэнерго" должен покрывать все расходы 2025 года и компенсировать долги, отраженные в результате аудита. Или же регулятор должен предусмотреть другие источники погашения этого долга.

Конечно, государство может и дальше обманывать инвесторов, но, похоже, мы достигли того момента, когда обмануть можно только себя.

Чем больше мы оттягиваем решение вопроса погашения долгов зеленой генерации, тем дольше мы будем сидеть без света. Чем больше от представителей государства, в т.ч. через СМИ, звучит риторики о том, что "зеленый тариф не нужен" и "зря платили отрасли ВИЭ долги" — тем меньше инвесторов придут на новые аукционы. Если вообще придут.

Кроме сказанного, чрезвычайно важно отметить, что без своевременного формирования прозрачным способом Наблюдательного Совета НЭК "Укрэнерго" в соответствии с принципами ОЭСР решение долговой проблемы не представляется возможным. Подтверждением этого является сегодняшняя официальная информация, что "Укрэнерго" с 9 ноября временно останавливает осуществление платежей по зеленым облигациям, выпущенным в 2021 году под государственную гарантию.

Это печальное событие произошло всего через два месяца после нарушения правил корпоративного управления в части увольнения председателя правления "Укрэнерго". По инсайдерской информации, именно это и вызвало временную техническую финансовую неспособность компании рассчитываться по зеленым облигациям 2021 г.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно