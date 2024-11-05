Теплая зима или апокалипсис: будут ли в Украине отключать свет на 18 часов

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САМАЯ СТРАШНАЯ ЗИМА — ВСЕГДА ТА, ЧТО ВПЕРЕДИ

Сегодня многие обратили внимание на статью, вышедшую в Politico. На, пожалуй, не столько на статью, сколько на сам заголовок, в котором описан совсем неприятный сценарий — в случае морозов -10 С и вывода из строя АЭС нас будут ждать отключения света в 20 часов в сутки. Кто-то напрягся, а кто-то, наоборот, утешился, чтобы припас генератор и несколько канистр дизеля.

На эту зиму озвучивались очень много сценариев. Начиная от того, что отключений вообще не будет в случае отсутствия обстрелов, сценарии, что отключения будут продолжительностью только до 8 часов, если серьезные обстрелы будут продолжаться, и почти апокалиптические, о том, что света не будет по 18-20 часов, если атакованной будет инфраструктура АЭС.

Я и сам говорил о том, что ход событий и атак может быть таким, что света не будет по 18 часов, а в отдельных районах его и вовсе может не быть. Но это пессимистический сценарий. Поэтому сегодня я буду немножко оптимистом и буду успокаивать.

Во-первых, дать какой-то один прогноз на эту зиму просто нереально. И действительно, ключевой фактор, который будет определять наличие и масштабы графиков отключений — это потери от вражеских обстрелов. А эти потери, в свою очередь, будут зависеть от того, какую тактику и стратегию обстрелов выберет враг, и достаточности систем противовоздушной обороны у нас. Хотя систем противовоздушной обороны достаточно не бывает, и сейчас их тоже не хватает.

Кроме этого, важен фактор погоды. В прошлом году температура опускалась ниже отметки в -11 C лишь однажды. И вообще, зимы в последние два десятилетия — очень умеренные. Поэтому есть шанс, что может повезти и в этом году.

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Не нужно удивляться активным обращением западных СМИ к этой теме. В середине октября, перед началом зимы, западные журналисты естественно возвращаются к теме украинской энергетики и того, как мы эту зиму пройдем. И конечно, выше шансы увидеть жуткие заголовки. В сентябре и октябре они писали о других темах и других странах. Но зима в Украине — это традиционно фокус внимания западных СМИ.

Однако на самом деле, в наших интересах, чтобы западная аудитория получала месседж о различных сценариях зимы в Украине, в том числе и потенциально очень сложных. Ведь это может выступать дополнительным аргументом для западного истеблишмента, чтобы больше помогать Украине, и в том числе — осуществлять давление на российское руководство, чтобы предотвратить, например, обстрелы инфраструктуры АЭС. Это также важный фактор, чтобы ускорить поставки систем ПВО, которые защищают не только критическую инфраструктуру, но и гражданское население.

Так у нас сложилось, что самая тяжелая зима — всегда та, которая вот-вот наступит. Надо понимать, что просто не будет. Но это не значит, что наступит апокалипсис и что мы не доживем до весны.

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