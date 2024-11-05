Тепла зима чи апокаліпсис: чи будуть в Україні відключати світло на 18 годин

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НАЙСТРАШНІША ЗИМА — ЗАВЖДИ ТА, ЩО ПОПЕРЕДУ

Сьогодні багато хто звернув увага на статтю, що вийшла в Politico. На, мабуть, не так на статтю, як на сам заголовок, в якому описано зовсім неприємний сценарій – у разі морозів -10 С та виведенні з ладу АЕС нас чекатимуть відключення світла у 20 годин на добу. Хтось напружився, а хтось, навпаки, втішився, щоб припас генератор та кілька каністр дизеля.

На цю зиму озвучувались дуже багато сценаріїв. Починаючи від того, що відключень взагалі не буде у разі відсутності обстрілів, сценарії, що відключення будуть тривалістю лише до 8 годин, якщо серйозні обстріли триватимуть, і майже апокаліптичні, про те, що світла не буде по 18-20 годин, якщо атакованою буде інфраструктура АЕС.

Я і сам говорив про те, що перебіг подій та атак може бути таким, що світла не буде по 18 годин, а в окремих районах його і зовсім може не бути. Але це песимістичний сценарій. Тому сьогодні я буду трошки оптимістом та заспокоюватиму.

По-перше, дати якийсь один прогноз на цю зиму просто нереально. І справді, ключовий чинник, який визначатиме наявність та масштаби графіків відключень — це втрати від ворожих обстрілів. А ці втрати, зокрема, залежатимуть від того, яку тактику і стратегію обстрілів обере ворог, і достатності систем протиповітряної оборони у нас. Хоча систем протиповітряної оборони достатньо не буває, і зараз їх теж не вистачає.

Окрім цього, важливий чинник погоди. Минулого року температура опускалась нижче відмітки у -11 C лише одного разу. І взагалі зими в останні два десятиліття — дуже помірні. Тому є шанс, що може пощастити й цього року.

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Не потрібно дивуватись активним зверненням західних ЗМІ до цієї теми. В середині жовтня, перед початком зими, західні журналісти природно повертаються до теми української енергетики й того як ми цю зиму пройдемо. І звичайно, вищі шанси побачити моторошні заголовки. У вересні та жовтні вони писали про інші теми та інші країни. Але зима в Україні — це традиційно фокус уваги західних ЗМІ.

Проте насправді в наших інтересах, щоб західна аудиторія отримувала меседж про різні сценарії зими в Україні, зокрема й потенційно дуже складні. Адже це може виступати додатковим аргументом для західного істеблішменту, щоб більше допомагати Україні, і також — здійснювати тиск на російське керівництво, щоб запобігти, наприклад, обстрілам інфраструктури АЕС. Це також важливий чинник, щоб прискорити поставки систем ППО, які захищають не лише критичну інфраструктуру, але й цивільне населення.

Так у нас склалось, що найважча зима — завжди та, яка ось-ось наступить. Треба розуміти, що просто не буде. Але це не означає, що наступить апокаліпсис та що ми не доживемо до весни.

Автор висловлює особисту думку, яка може не збігатися із позицією редакції. Відповідальність за опубліковані дані в рубриці "Думки" несе автор.

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