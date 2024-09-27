Шість способів убезпечити українські АЕС: як перешкодити ракетному терору Росії

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ЯК ЗНИЗИТИ ВІЙСЬКОВУ ЗАГРОЗУ ДЛЯ АЕС ТА ОЕС ЗАГАЛОМ

В останні дні триває багато розмов про загрозу ракетно-дронових атак по українських АЕС. Про це навіть сказав президент України у Вашингтоні.

Натомість у своєму пості від 27 серпня цього року, попри цілковиту тишу з боку офіційних осіб, я, мабуть, перший визначив, що напередодні ворог завдав гібридних ударів по атомних станціях за посередництвом атак на підстанції "Укренерго", які видають потужність з АЕС.

Насправді ці атаки набагато небезпечніші за удари по безпосередньо ВРП на атомних блоках через створення глибоких позапроєктних режимів роботи реакторів.

Надаю перелік заходів щодо зниження ризиків від аварійних ситуацій на АЕС та утримання цілісності ОЕС.

В принципі, більшість заходів відомі для зацікавлених експертів, однак хотів би виділити серед них новий — формування практичної можливості завдання симетричних або асиметричних ударів відплати, що мають заподіяти критичної шкоди військовій та енергетичній інфраструктурі противника. Така можливість, на мій погляд, має бути передбачена у Доктрині військового стримування.

Будівництво інженерного захисту першого-другого рівня на усіх важливих об’єктах енергетики та створення необхідних резервів обладнання. Розміщення інспекторів МАГАТЕ на підстанціях "Укренерго" із видачі потужності від АЕС. Забезпечення пріоритетного захисту таких підстанцій з боку ППО та її підсилення задля захисту інших пріоритетних енергетичних об’єктів. Формування флоту БПЛА та комплекту ракет для завдання вчасних дзеркальних ударів відплати по енергетичній інфраструктурі ворога відразу після масованих атак на українську енергетику. Розв'язання боргової проблеми на ринках електроенергії та природного газу, поліпшення інвестиційного клімату завдяки зміні моделі функціонування цих ринків для досягнення market coupling (сумісність із ринками ЄС). Відмова на період війни від будівництва надзвичайно витратних проєктів довгобудів — нових блоків АЕС — на користь реалізації у 2025-2027 рр. проєктів зі спорудження 12ГВт нових децентралізованих електростанцій включно із 3ГВт балансувальних потужностей. Відновлення системи корпоративного управління в енергетиці на принципах ОЕСР, передусім в "Укренерго" та НАК "Нафтогаз України" та забезпечення її імплементації в НАЕК "Енергоатом".

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