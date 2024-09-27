Шесть способов обезопасить украинские АЭС: как помешать ракетному террору России

Related video

КАК СНИЗИТЬ ВОЕННУЮ УГРОЗУ ДЛЯ АЭС И ОЭС В ЦЕЛОМ

В последние дни идет много разговоров об угрозе ракетно-дронных атак по украинским АЭС. Об этом даже сказал президент Украины в Вашингтоне.

Но еще в своем посте от 27 августа с. г., несмотря на полную тишину со стороны официальных лиц, я, пожалуй, первый определил, что накануне врагом нанес гибридные удары по атомным станциям посредством атак на подстанции "Укрэнерго", которые выдают мощность с АЭС.

На самом деле, эти атаки гораздо опаснее ударов по непосредственно ВРП на атомных блоках из-за создания глубоких внепроектных режимов работы реакторов.

Предоставляю перечень мероприятий по снижению рисков от аварийных ситуаций на АЭС и удержания целостности ОЭС.

В принципе, большинство мер известны для заинтересованных экспертов, однако хотел бы выделить среди них новую — формирование практической возможности нанесения симметричных или асимметричных ударов возмездия, которые должны нанести критический ущерб военной и энергетической инфраструктуре противника. Такая возможность, на мой взгляд, должна быть предусмотрена в Доктрине военного сдерживания.

Строительство инженерной защиты первого-второго уровня на всех важных объектах энергетики и создание необходимых резервов оборудования. Размещение инспекторов МАГАТЭ на подстанциях "Укрэнерго" по выдаче мощности от АЭС. Обеспечение приоритетной защиты таких подстанций со стороны ПВО и ее усиление для защиты других приоритетных энергетических объектов. Формирование флота БПЛА и комплекта ракет для нанесения своевременных зеркальных ударов возмездия по энергетической инфраструктуре врага сразу после массированных атак на украинскую энергетику. Решение долговой проблемы на рынках электроэнергии и природного газа, улучшение инвестиционного климата благодаря изменению модели функционирования этих рынков для достижения market coupling (совместимость с рынками ЕС). Отказ на период войны от строительства чрезвычайно затратных проектов долгостроев — новых блоков АЭС — в пользу реализации в 2025-2027 гг. проектов по сооружению 12ГВт новых децентрализованных электростанций, включая 3ГВт балансирующих мощностей. Восстановление системы корпоративного управления в энергетике на принципах ОЭСР, в первую очередь в "Укрэнерго" и НАК "Нафтогаз Украины" и обеспечение ее имплементации в НАЭК "Энергоатом".

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно