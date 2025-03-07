Стамбульська капітуляція: до чого примушуватиме США Україну на радість Путіну

Related video

ВІДНОСИНИ США-УКРАЇНА: ЖОРСТКА ПРАВДА БЕЗ ІЛЮЗІЙ

Адміністрацією Д. Трампа ще задовго до зустрічі із президентом України В. Зеленським в Овальному кабінеті було прийнято стратегічне рішення про припинення надання озброєння та фінансової допомоги Україні. Також Білий Дім не збирається надавати Україні жодних гарантій безпеки. Про це неодноразово ясно підкреслювали: сам Д. Трамп, спікер Конгресу Майкл Джонсон, Стів Віткофф, Д. Венс.

Отже, проблема — ні в одязі В.Зеленського, ні у його суперечці в Овальному кабінеті, ні у вибаченнях перед Д.Трампом. Також нічого не змінить й укладання Угоди про надра. У кращому випадку Україна отримає незначні залишки військової допомоги попереднього періоду.

Оскільки Д.Трамп отримав відмову від Пу щодо припинення вогню й позиція РФ згідно з заявами С. Лаврова щодо "миру" залишається незмінною — проєкт Стамбульської Угоди 2022 плюс визнання Україною усіх "нових" територій, то досягнення так званого швидкого миру Д. Трамп намагатиметься забезпечити за російською формулою, бо жодних інших варіантів не озвучено Вашингтоном. Про "Стамбульський мир", який має нібито підписати Україна, сказав спецпредставник Д.Трампа на переговорах із РФ Стів Віткофф.

Таким чином, Україні треба готуватися протистояти примушенню до Стамбульського миру, що означатиме фактичну капітуляцію. Нічого іншого адміністрація Д. Трампа українцям поки що запропонувати нездатна й не бажає. Якщо вона буде бачити, що українська влада прогинається, то вони й будуть її прогинати й надалі без жодних компенсацій.

Єдиним способом протистояння такому катастрофічному сценарію може стати лише національна єдність, мобілізація усіх ресурсів на боротьбу з агресором, а також поглиблення співпраці у сфері безпеки із ЄС, Великобританією, Туреччиною та КНР. Також важливо посилити команду на американському напрямі для налагодження нормальних відносин. Виключно за цих умов є можливість переконати адміністрацію Д.Трампа переглянути свою стратегію стосовно забезпечення миру на користь України.

Автор висловлює особисту думку, яка може не збігатися із позицією редакції. Відповідальність за опубліковані дані в рубриці "Думки" несе автор.

Джерело

Важливо