У Трампа виявилися проблеми з пам'яттю: як президент США забув свої ж принципи угод

Related video

Сутичка президента Трампа в Овальному кабінеті з очільником української держави Володимиром Зеленським стала саме тим благом, якого бажала Москва: дипломатична тріщина, яку вона створила, тільки послужить досягненню цілей Росії. Прагнучи до переговорів із російським лідером Володимиром Путіним, самопроголошений майстер укладання угод Трамп, схоже, відмовився від ключових принципів власної книги 1987 року "Мистецтво угоди".

"Найгірше, що ви можете зробити в угоді, — це здаватися зневіреним у її укладанні".

Під час передвиборчої кампанії Дональд Трамп обіцяв завершити війну в Україні за 24 години. Після вступу на посаду він змінив цей термін на шість місяців. Проте він, як і раніше, демонструє прагнення, що межує з відчаєм, заявляючи в соціальних мережах про необхідність "зупинити цю безглузду війну", поки не загинуло більше людей, і про те, що "настав час укласти угоду!". Послання Білого дому може знайти відгук у багатьох виборців удома, але для Кремля воно виглядає як відчай.

"Найкраще, що ви можете зробити — це діяти від сили, а важелі впливу — це найбільша сила, яка у вас є".

Останніми тижнями Трамп сильно підірвав важелі впливу США і пішов з позиції сили.

Він практично пообіцяв, що США припинять фінансову і військову підтримку України, якщо не отримають компенсацію — і після перепалки в Білому домі Трамп справді призупинив усю військову допомогу на суму понад 1 мільярд доларів. Він також попередив три ключові вимоги Росії: жодного членства України в НАТО, ніколи; жодного повного повернення захоплених Росією територій; і зміна уряду в Києві шляхом президентських виборів у воєнний час, всупереч конституції України.

Важливо

Про гарантії та граблі: які висновки Україні потрібно зробити з історії із Трампом

Трамп ще більше підірвав свої позиції на переговорах, намагаючись делегітимізувати керівництво Зеленського, яке шокувало світ тим, що впродовж трьох років давало відсіч російській армії, яку колись вважали найпотужнішою в Європі. Дивно припустивши, що Зеленський винен у війні, Трамп безпідставно звинуватив його в тому, що він наживається на американській допомозі. Готуючись до розмови з деспотом, який ось-ось вступить у 26-й рік свого правління, Трамп повторив слова господаря Кремля про те, що Зеленський — "диктатор", який боїться виборів. З рейтингом схвалення в 57 відсотків Зеленський набагато випереджає Трампа і практично впевнений у перемозі на вільних і чесних виборах.

"Прислухайтеся до свого чуття, незалежно від того, наскільки добре щось звучить на папері".

Путін бреше, звично й інстинктивно. Можливо, він уже не здатний відрізнити брехню від правди.

"Ми не використовували наші збройні сили в Криму", — заявив Путін усьому світу в 2014 році, коли російські спецпризначенці окупували український півострів. "Немає абсолютно ніяких доказів", — заявив він 2019 року у відповідь на неспростовні докази того, що російська ракета збила цивільний авіалайнер Malaysia Airlines рейсу 17 над східною Україною. Російські збройні сили "не становлять загрози для жодної іншої країни", — заявив Путін на пресконференції за кілька днів до початку тотального наступу на Київ 2022 року.

Відкинувши основні захисні шари, в яких має бути укладена будь-яка угода з путінською Росією — ключовими з яких є постійна фінансова і військова підтримка України з боку США та її місце в периметрі оборони НАТО, хоча наразі і не в самому альянсі, — чи буде Трамп довіряти підпису Путіна на аркуші паперу настільки, щоб вручити (дуже реальному) диктаторові мирну угоду, яка не потребує примусового виконання? Відмовляючись від важелів впливу і позиції сили, чи не робить Трамп вибір на користь паперу проти чуття?

Путін прирівнює повагу до страху. Декларована Трампом повага до Путіна не принесе президенту США жодної взаємності, якщо не буде підкріплена матеріальною силою та ефективними діями. Безсумнівно, десятиліття роботи у сфері нерухомості мали дати Трампу цей урок. Чи забуде він його, коли сяде з Путіним за стіл в Ер-Ріяді, поряд з іншими правилами мистецтва укладання угод?

Автор висловлює особисту думку, яка може не збігатися з позицією редакції. Відповідальність за опубліковані дані в рубриці "Думки" несе автор.

Джерело

Важливо