У Трампа обнаружились проблемы с памятью: как президент США забыл свои же принципы сделок

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Стычка президента Трампа в Овальном кабинете с главой украинского государства Владимиром Зеленским стала именно тем благом, которого желала Москва: дипломатическая трещина, которую она создала, только послужит достижению целей России. Стремясь к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным, самопровозглашенный мастер заключения сделок Трамп, похоже, отказался от ключевых принципов собственной книги 1987 года "Искусство сделки".

"Худшее, что вы можете сделать в сделке, — это казаться отчаявшимся в ее заключении".

Во время предвыборной кампании Дональд Трамп обещал завершить войну в Украине за 24 часа. После вступления в должность он изменил этот срок на шесть месяцев. Тем не менее он по-прежнему демонстрирует стремление, граничащее с отчаянием, заявляя в социальных сетях о необходимости "остановить эту нелепую войну", пока не погибло больше людей, и о том, что "пришло время заключить сделку!". Послание Белого дома может найти отклик у многих избирателей дома, но для Кремля оно выглядит как отчаяние.

"Лучшее, что вы можете сделать — это действовать от силы, а рычаги влияния — это самая большая сила, которая у вас есть".

В последние недели Трамп сильно подорвал рычаги влияния США и ушел с позиции силы.

Он практически пообещал, что США прекратят финансовую и военную поддержку Украины, если не получат компенсацию — и после перепалки в Белом доме Трамп действительно приостановил всю военную помощь на сумму более 1 миллиарда долларов. Он также упредил три ключевых требования России: никакого членства Украины в НАТО, никогда; никакого полного возвращения захваченных Россией территорий; и смена правительства в Киеве путем президентских выборов в военное время, вопреки конституции Украины.

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О гарантиях и граблях: какие выводы Украине нужно сделать из истории с Трампом

Трамп еще больше подорвал свои позиции на переговорах, пытаясь делегитимизировать руководство Зеленского, которое ошеломило мир тем, что в течение трех лет давало отпор российской армии — когда-то считавшейся самой мощной в Европе. Странно предположив, что Зеленский виноват в войне, Трамп безосновательно обвинил его в том, что он наживается на американской помощи. Готовясь к разговору с деспотом, который вот-вот вступит в 26-й год своего правления, Трамп повторил слова хозяина Кремля о том, что Зеленский — "диктатор", боящийся выборов. С рейтингом одобрения в 57 процентов Зеленский намного опережает Трампа и практически уверен в победе на свободных и честных выборах.

"Прислушивайтесь к своему чутью, независимо от того, насколько хорошо что-то звучит на бумаге".

Путин лжет, привычно и инстинктивно. Возможно, он уже не способен отличить ложь от правды.

"Мы не использовали наши вооруженные силы в Крыму", — заявил Путин всему миру в 2014 году, когда российские спецназовцы оккупировали украинский полуостров. "Нет абсолютно никаких доказательств", — заявил он в 2019 году в ответ на неопровержимые доказательства того, что российская ракета сбила гражданский авиалайнер Malaysia Airlines рейса 17 над восточной Украиной. Российские вооруженные силы "не представляют угрозы ни для одной другой страны", — заявил Путин на пресс-конференции за несколько дней до начала тотального наступления на Киев в 2022 году.

Отбросив основные защитные слои, в которых должно быть заключено любое соглашение с путинской Россией — ключевыми из которых являются постоянная финансовая и военная поддержка Украины со стороны США и ее место в периметре обороны НАТО, хотя на данный момент и не в самом альянсе, — будет ли Трамп доверять подписи Путина на листе бумаги настолько, чтобы вручить (очень реальному) диктатору мирное соглашение, не требующее принудительного исполнения? Отказываясь от рычагов влияния и позиции силы, не делает ли Трамп выбор в пользу бумаги против чутья?

Путин приравнивает уважение к страху. Декларируемое Трампом уважение к Путину не принесет президенту США никакой взаимности, если не будет подкреплено материальной силой и эффективными действиями. Несомненно, десятилетия работы в сфере недвижимости должны были преподать Трампу этот урок. Забудет ли он его, когда сядет с Путиным за стол в Эр-Рияде, наряду с другими правилами искусства заключения сделок?

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