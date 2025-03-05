Без ілюзій. Чому вибачення Зеленського не змінять плани Трампа щодо України

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Ті з нас, хто пропонує Президенту України вибачитися, нагадують мені тих, хто на початку війни у 2014 закликав не робити чогось, щоб не провокувати росіян. Або тих, хто вважає, що скандал у сімʼї розпочався через розсипану ненароком сіль.

Невже не видно, що вибачення не допоможе, а перепалка, яку ми спостерігали в Овальному кабінеті, визріла заздалегідь?! Хіба не ясно, що плани стосовно Росії та України були визначені задовго до, а будь-які наші спроби не погоджуватися з відведеною нам роллю будуть викликати агресію?! Невже не зрозуміло, що вибачення не змінить ставлення до нас, а тільки утвердить переконання, що треба продовжувати змушувати нас?!

Щоб не було ілюзій про прикру випадковість сьогоднішніх подій, раджу згадати прізвища Пола Манафорта, Майкла Флінна, Роджера Стоуна. Це ж було ще тоді, першого разу — у 2016 році. А ще прочитайте книгу тодішнього шефа ФБР Джеймса Комі або подивіться про ті події фільм "Правило Комі". Згадайте розслідування спецпредставника Роберта Мюллера про втручання російських спецслужб у вибори в США. Напевно ж не просто так тоді розпочалось це слідство. Зараз все виглядає набагато серйозніше.

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Не треба намагатись перехитрити цю обʼєктивну реальність. Ті, хто пропонують вибачитися, радять зробити саме це. Не вийде. Варто діяти, визнаючи й враховуючи цю несприятливу для нас обставину.

Зараз пріоритетно треба думати над тим, як обʼєднати та залучити наш внутрішній ресурс (знання і досвід), щоб пришвидшити деструктивні процеси всередині Росії. Вихід з ладу РФ здатен кардинально і швидко змінити розстановку на шахівниці на нашу користь. Такий ресурс в України точно є.

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