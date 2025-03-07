Стамбульская капитуляция: к чему будет принуждать США Украину на радость Путину

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ОТНОШЕНИЯ США-УКРАИНА: ЖЕСТКАЯ ПРАВДА БЕЗ ИЛЛЮЗИЙ

Администрацией Д. Трампа еще задолго до встречи с президентом Украины В. Зеленским в Овальном кабинете было принято стратегическое решение о прекращении предоставления вооружения и финансовой помощи Украине. Также Белый Дом не собирается предоставлять Украине никаких гарантий безопасности. Об этом неоднократно ясно подчеркивали: сам Д. Трамп, спикер Конгресса Майкл Джонсон, Стив Уиткофф, Д. Вэнс.

Так что проблема — ни в одежде В.Зеленского, ни в его споре в Овальном кабинете, ни в извинениях перед Д.Трампом. Также ничего не изменит и заключение Соглашения о недрах. В лучшем случае Украина получит незначительные остатки военной помощи предыдущего периода.

Поскольку Д.Трамп получил отказ от Пу о прекращении огня и позиция РФ согласно заявлениям С.Лаврова относительно "мира" остается неизменной — проект Стамбульского соглашения 2022 года плюс признание Украиной всех "новых" территорий, то достижение так называемого быстрого мира Д.Трамп будет пытаться обеспечить по российской формуле, поскольку никаких других вариантов Вашингтоном не озвучено. О "Стамбульском мире", который должна якобы подписать Украина, сказал спецпредставитель Д.Трампа на переговорах с РФ Стив Уиткофф.

Таким образом, Украине нужно готовиться противостоять принуждению к Стамбульскому миру, что будет означать фактическую капитуляцию. Ничего другого администрация Д. Трампа украинцам пока предложить не способна и не желает. Если она будет видеть, что украинская власть прогибается, то они и будут ее прогибать и в дальнейшем без каких-либо компенсаций.

Единственным способом противостояния такому катастрофическому сценарию может стать только национальное единство, мобилизация всех ресурсов на борьбу с агрессором, а также углубление сотрудничества в сфере безопасности с ЕС, Великобританией, Турцией и КНР. Также важно усилить команду на американском направлении для налаживания нормальных отношений. Только при этих условиях есть возможность убедить администрацию Д.Трампа пересмотреть свою стратегию по обеспечению мира в пользу Украины.

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