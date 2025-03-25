Без газу наступної зими. Як вирішити проблему дефіциту і забезпечити країну блакитним паливом

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ПОДОЛАННЯ ДЕФІЦИТУ ГАЗУ — КЛЮЧОВА ПРОБЛЕМА ПІДГОТОВКИ ДО ОЗП 2025–2026 рр.

Цього тижня у більшості регіонів України закінчується третій поспіль важкий опалювальний сезон в умовах широкомасштабної агресії. Більшість вітчизняних та міжнародних експертів не вірили у можливість пройти його без тотальних довготривалих обмежень. Натомість завдяки ЗСУ, професійній, самовідданій роботі вітчизняних енергетиків, а також рекордно теплій зимі ОЗП пройдено краще за найоптимістичніші прогнози.

Однак, слід зазначити, що через масовані повітряні атаки агресора по об’єктах газовидобутку та внаслідок виходу з ОЗП з історично низькими обсягами активного газу (менше 1 млрд м3) утворилася надскладна проблема щодо накопичення газу до початку наступного опалювального сезону. Дефіцит газу у 2025 р. за оптимістичним прогнозом складе 3,3–3,9 млрд м³, в грошах це $1,9–$2,2 млрд. Таке додаткове фінансове навантаження НАК "Нафтогаз України" через необхідність імпортувати вказаний обсяг до кінця року, щоб забезпечити газом населення та підприємства теплокомуненерго, компанія, на мою думку, самостійно не потягне.

Цей прогноз не враховує різкого скорочення видобутку власного газу внаслідок російських атак, який після останніх атак залишається на 25% нижчим відносно рівня у січні 2025 р. З урахуванням руйнувань і скорочення видобутку загальний дефіцит може зрости до 7,3–7,9 млрд м3, що, за прогнозами, коштуватиме $4,1–4,5 млрд. Щоб не допустити такого сценарію, потрібно невідкладно інвестувати у відновлення зруйнованої інфраструктури усіх підприємств, що відіграють серйозну роль у газозабезпеченні країни.

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За наявної монополізованої моделі газового ринку, НАК "Нафтогаз України" самостійно не впорається із завданням покриття дефіциту у газовому балансі. По-перше, компанія не володіє для цього достатніми коштами, й по-друге, комерційна складова, за якої вона продає газ на внутрішньому ринку значно дешевше, ніж купує за імпортом, більше працювати нездатна.

Основна проблема компанії — постачання пільгового газу для виробників електроенергії на газових установках. Так, у 2025 р. вона планує витратити 3,0–3,4 млрд м3 газу на субсидіювання газової генерації, зокрема так званої "розподіленої газової генерації", яка виробляє електроенергію, спалюючи природний газ. "Нафтогаз" змушений продавати ці обсяги газу по 8 750 — 13 750 грн за тисячу м3 (без ПДВ) за комерційної ціни в 16 600 грн за тисячу м3 (без ПДВ). У поточному році НАК "Нафтогаз України" втратить 16–18 млрд грн на субсидіювання виробників електроенергії з природного газу. Цих грошей вистачило б на імпорт 0,7–0,8 млрд м3 газу.

Вважаю, що у цій ситуації до процесу імпорту та заповнення ПСГ мають долучатися українські та європейські трейдери й великі споживачі газу. Для цього необхідно якомога скоріше переходити на європейську модель газового лібералізованого ринку із забезпеченням market coupling.

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