Поки не стріляють — рятуємо енергетику. Що потрібно робити, якщо вдасться домовитися про перемир'я

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ПРИПУСТИМО, ЗАВТРА ПЕРЕМИР’Я. А ЩО ВІДБУВАТИМЕТЬСЯ В ЕНЕРГЕТИЦІ? КОРОТКИЙ МОМЕНТ ДЛЯ ШВИДКОГО ВІДНОВЛЕННЯ ТА ДАВНО НАЗРІЛИХ РІШЕНЬ

Якщо перемир’я і наступить, то незрозуміло, як довго триватиме. Незрозуміло, чи відновляться обстріли, і якщо так, то коли це станеться. Відтак, у разі перемирʼя, цей період потрібно використати для якнайскорішого відновлення пошкоджених потужностей та підготовки до зими.

На відміну від попередніх років, у нас проблеми не лише з електроенергією, але й шалені проблеми з газовидобутком. Сумнівно, що в короткі терміни вдасться вийти на ті показники видобутку газу, які мали місце до масштабних ударів ворога цього року. Тож на короткий період можливого перемирʼя у нас багато роботи – значно більше, ніж раніше. Головне тут — не розслаблятись думаючи, що раз обстріли припинились, то можна готуватись до зими в умовах "мирного часу".

Ключовий акцент повинен бути зроблений на відновленні пошкоджених потужностей, створенні запасів обладнання для ремонтів у разі можливого повторення обстрілів, а також контрактування імпорту потрібних обсягів газу в умовах падіння видобутку та збереження ризику атак по газовій інфраструктурі.

Часу на вирішення проблем мало. Коштів в умовах все нових і нових пошкоджень теж не вистачає. На нинішньому рівні проблему не вдасться вирішувати старими методами. І от постає питання: а що змінити у підходах до вирішення проблеми в умовах воєнної невизначеності?

У 2022 році, із припиненням поставок нафтопродуктів з ворожих країн з початком повномасштабної війни, а згодом розстрілів нафтобаз та нафтопереробки, ми опинились в глибокій паливній кризі. Її змогли розв’язати учасники ринку, які зробили практично неможливе: в короткі терміни законтрактували та налагодили імпорт нафтопродуктів з різних континентів з поставкою через західний та південний кордони, які раніше ніколи не перевалювали такі обсяги палива. Були знайдені постачальники, кошти, транспорт. І буквально за кілька місяців кризу було вирішено. Інакше, логістика в країні легко могла б бути паралізованою.

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Як їм це вдалося? Якщо коротко, то відповідь проста: учасники ринку не були обтяжені надмірним регулюванням ринку. Так, держава пробувала сказати своє жорстке регуляторне слово, але це не сприяло закінченню кризи. І тільки лібералізація допомогла вирішити проблему відсутності палива в країні.

Для ремонту об’єктів електроенергетичного та газового сектору в бюджеті коштів немає. Масштаби фінансування ремонтів енергетики — під питанням. От буквально сьогодні вже офіційно заявили, що USAID розриває угоду про надання $75 млн Фонду підтримки енергетики України. Звісно, з’являться нові донори, але цих коштів все одно не вистачатиме для закриття усіх проблем в ремонтах та імпорті (зрештою, за час повномасштабної війни донорські кошти покривали далеко не всю частину потреб).

Нове ПСО (тобто обтяження додатковими регулюваннями) не здатні вирішувати проблеми, і особливо у вкрай короткі терміни. Минулі кілька тижнів я писав про проблему забезпечення газом на наступну зиму та очікувано глибоку залежність від імпорту. І про те, що в умовах зрегульованого та закритого ринку ми ризикуємо мати дефіцит газу.

Відтак, час вирішувати проблему так, як це мало місце з паливною кризою. Мова про лібералізацію та зняття обмежень, які викривлюють ринок. Без лібералізації ринків природного газу та електроенергії марно очікувати відновлення потужностей та підготовки що зими. А з огляду на те, що термін потенційного призупинення обстрілів буде незрозумілим, відкладати вирішення проблеми не можна.

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