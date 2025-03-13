Пока не стреляют — спасаем энергетику. Что нужно делать, если удастся договориться о перемирии

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ДОПУСТИМ, ЗАВТРА ПЕРЕМИРИЕ. А ЧТО БУДЕТ ПРОИСХОДИТЬ В ЭНЕРГЕТИКЕ? КОРОТКИЙ МОМЕНТ ДЛЯ БЫСТРОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ И ДАВНО НАЗРЕВШИХ РЕШЕНИЙ

Если перемирие и наступит, то непонятно, как долго продлится. Непонятно, возобновятся ли обстрелы, и если да, то когда это произойдет. Поэтому, в случае перемирия, этот период нужно использовать для скорейшего восстановления поврежденных мощностей и подготовки к зиме.

В отличие от предыдущих лет, у нас проблемы не только с электроэнергией, но и огромные проблемы с газодобычей. Сомнительно, что в короткие сроки удастся выйти на те показатели добычи газа, которые имели место до масштабных ударов врага в этом году. Поэтому на короткий период возможного перемирия у нас много работы — значительно больше, чем раньше. Главное здесь — не расслабляться, думая, что раз обстрелы прекратились, то можно готовиться к зиме в условиях "мирного времени".

Ключевой акцент должен быть сделан на восстановлении поврежденных мощностей, создании запасов оборудования для ремонтов в случае возможного повторения обстрелов, а также контрактировании импорта нужных объемов газа в условиях падения добычи и сохранения риска атак по газовой инфраструктуре.

Времени на решение проблем мало. Средств в условиях все новых и новых повреждений тоже не хватает. На нынешнем уровне проблему не удастся решать старыми методами. И вот возникает вопрос: а что изменить в подходах к решению проблемы в условиях военной неопределенности?

В 2022 году, с прекращением поставок нефтепродуктов из вражеских стран с началом полномасштабной войны, а затем расстрелов нефтебаз и нефтепереработки, мы оказались в глубоком топливном кризисе. Его смогли решить участники рынка, которые сделали практически невозможное: в короткие сроки законтрактовали и наладили импорт нефтепродуктов с разных континентов с поставкой через западную и южную границы, которые ранее никогда не переваливали такие объемы топлива. Были найдены поставщики, средства, транспорт. И буквально за несколько месяцев кризис был решен. Иначе, логистика в стране легко могла бы быть парализована.

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Как им это удалось? Если коротко, то ответ прост: участники рынка не были обременены чрезмерным регулированием рынка. Да, государство пробовало сказать свое жесткое регуляторное слово, но это не способствовало окончанию кризиса. И только либерализация помогла решить проблему отсутствия топлива в стране.

Для ремонта объектов электроэнергетического и газового сектора в бюджете средств нет. Масштабы финансирования ремонтов энергетики — под вопросом. Вот буквально сегодня уже официально заявили, что USAID разрывает соглашение о предоставлении $75 млн Фонду поддержки энергетики Украины. Конечно, появятся новые доноры, но этих средств все равно не будет хватать для закрытия всех проблем в ремонтах и импорте (в конце концов, за время полномасштабной войны донорские средства покрывали далеко не всю часть потребностей).

Новое ПСО (то есть обременение дополнительным регулированием) не способны решать проблемы, и особенно в крайне короткие сроки. Прошедшие несколько недель я писал о проблеме обеспечения газом на следующую зиму и ожидаемо глубокой зависимости от импорта. И о том, что в условиях отрегулированного и закрытого рынка мы рискуем иметь дефицит газа.

Следовательно, время решать проблему так, как это имело место с топливным кризисом. Речь о либерализации и снятии ограничений, которые искривляют рынок. Без либерализации рынков природного газа и электроэнергии бесполезно ожидать восстановления мощностей и подготовки к зиме. А учитывая, что срок потенциального приостановления обстрелов будет непонятным, откладывать решение проблемы нельзя.

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