О СИТУАЦИИ С ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕМ

За последние несколько дней наблюдалось частичное улучшение ситуации с электроснабжением в отдельных регионах Украины, например, в Киеве. Но радоваться не стоит, поскольку в то же время за последние сутки ситуация с электроснабжением в некоторых регионах, прежде всего на юге Украины, существенно ухудшилась.

Особенно сложной стала ситуация в Днепропетровской области.

События развиваются таким образом, что темпы разрушений в результате обстрелов в определенные моменты опережают темпы ремонта и восстановления. Едва успели отремонтировать отдельные подстанции, что давало надежду на улучшение ситуации в Днепропетровской области, как новые обстрелы привели к ее существенному ухудшению. Учитывая технические особенности топологии энергосистемы, ситуация в Запорожской области аналогично сложна. Это два региона, в которых сегодня, пожалуй, самая сложная ситуация с электроснабжением в стране. Несколько лучше, но все равно особенно сложная ситуация также в Харьковской и Полтавской областях.

Видео дня

В настоящее время указанные регионы фактически перейдут в режим экстренных отключений. Формально будут сохраняться сложные графики, но нужно понимать, что ситуация может быстро меняться и является малопредсказуемой, как это было недавно в Киеве. А в таких условиях, даже если графики и будут действовать, это все же будет больше напоминать режим экстренных отключений.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные материалы в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно