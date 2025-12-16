Защита энергетики вместо информационных войн: что поможет пережить самую тяжелую военную зиму

Больше ППО и меньше ИПСО, или как пройти зиму

Украина вошла в зиму, которая однозначно самая тяжелая с начала полномасштабной войны. Нужно ли аргументировать, что самая тяжелая?

Достаточно того, что уже в начале декабря, при относительно теплых как для зимы температурах, страну охватили масштабные графики отключений электроэнергии — реальность, которую невозможно не заметить. А учитывая потери в электроэнергетике и газовом секторе, даже если завтра или через неделю энергетический террор прекратится, последствия нынешних обстрелов, особенно осенних, мы будем ощущать как минимум до весны.

В такой сложной ситуации только в начале зимы возникает вопрос: как действовать, чтобы предотвратить существенное ухудшение ситуации?

Відео дня

Все сводится к двум аспектам:

объективная действительность — реальные проблемы в энергосистеме, обусловленные обстрелами;

информационное поле вокруг этой действительности — субъективное восприятие ее в обществе.

Сначала о субъективном восприятии. Конечно, длительные графики отключений никого не сделают счастливым. Все чаще можно слышать претензии "почему у нас отключения, если в нашей области не было прилетов и повреждений?".

Однако часто возмущения и обвинения безосновательны, ведь увеличить продолжительность электроснабжения или "выровнять графики" во всех областях невозможно по техническим причинам, связанным с последствиями обстрелов. Города и области не изолированы, поэтому и энергосистема называется объединенной.

А кроме первичных проблем — дефицит, обусловленный обстрелами, есть и вторичные. В частности, высокая частота отключений повышает уровень аварийности в сетях. С одной стороны, само оборудование не рассчитано на такое большое количество и частоту переключений и чаще выходит из строя. И это довольно значительный рост аварийности — на 30 %, а иногда и 300 %. А поломка — это дополнительные отключения и дополнительные расходы, а также потребность в оборудовании, которого катастрофически не хватает. И облегчить проблему могут сами потребители: достаточно не перегружать сеть сразу после восстановления электроснабжения и все же стараться выравнивать нагрузку потребления в течение времени, пока есть свет.

Важно

Стратегия энергетического террора: чего добивается Россия ударами по критической инфраструктуре

Многие не понимают, как работает энергосистема страны. Объяснение этого заняло бы много страниц скучных изложений. Но факт остается фактом: законы электричества не обойти, а повреждения обуславливают дефициты генерирующих мощностей и узкие места в системах передачи и распределения электроэнергии.

Другое дело, что на распространении ложных месседжей некоторые блогеры и лидеры мнений пытаются нарастить собственную аудиторию. Некоторые из них могут сознательно работать на врага, распространяя ложную информацию. Это уже происходило в периоды массовых отключений в течение полномасштабной войны.

В дальнейшем ухудшение ситуации с энергообеспечением однозначно будет вызывать объективное беспокойство и недовольство в обществе и становиться благоприятной почвой для выбросов и распространения манипуляций.

К тем, кто сознательно работает на враждебное ИПСО, должны применяться меры в рамках законодательства. Ведь есть те, кто попадут в информационную ловушку вражеских ИПСО, учитывая отсутствие адекватной и комплексной коммуникации проблем в энергетике и их причин. Страна уже давно нуждается в адекватной информационной политике, чтобы справиться с вызовами распространения манипулятивной и откровенно обманчивой информации о ситуации в энергетике, которая сегодня напрямую связана с национальной безопасностью.

А теперь к объективной действительности. Враг существенно нарастил производство дронов, что способствует возможности частых и интенсивных атак. Если в 2022 году по нам было выпущено 1900 дронов, то за первое полугодие 2025 года — 22 000. Очевидно, что наша инфраструктура становится более уязвимой.

В таких условиях критически важным является усиление защиты энергетической инфраструктуры. И для достижения этого важны два параллельных пути: противовоздушная оборона и симметричные и асимметричные удары по критической инфраструктуре врага, чтобы заставить его остановиться.

Коллеги уже начали поднимать тему, что мы можем оказаться с дефицитом оборудования и запчастей при неизменности частоты ударов. А при отсутствии резерва оборудования не то что не стоит ожидать каких-то улучшений, а можно готовиться к полному отсутствию света, тепла и воды.

Поэтому вывод прост: в условиях, которые сложились этой зимой, объекты энергетической инфраструктуры должны стать приоритетом для противовоздушной обороны. Если не изменить подходы к защите, света станет все меньше, а конспирологии и ИПСО — все больше.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно