Кремль последовательно осуществляет свою стратегию по разделению Энергетической системы Украины на две отдельные части — Правобережную и Левобережную.

Это подтвердил очередной воздушный удар 6 декабря 2025 г. по генерирующим мощностям в основном на Левобережье и по системе магистральных ЛЭП Укрэнерго. Такие комплексные удары наносятся с регулярной периодичностью 7-10 суток, что приводит к усилению дефицита генерации и сетевых ограничений в первые дни после атаки до 5000 МВт с последующими ремонтами и снижением ограничений до 2000-3000 МВт. После чего следует новая атака.

Это означает, что бытовые потребители в течение этой зимы в Восточных и Южных областях (включая Киев) должны ориентироваться в среднем на 2-4 очереди отключений, которые будут меняться по указанному графику (по синусоиде). В Западных областях ситуация с аварийными и стабилизационными графиками отключений ожидается заметно лучше. Такие особенности вызваны конфигурацией энергетической системы, в которой все 9 блоков АЭС расположены на Правом берегу Днепра, а весь импорт поступает с западной границы.

Вместе с тем, российские террористы постоянно атакуют распределительные сети в Черниговской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Одесской областях и осуществляют воздушные удары по газодобыче в Полтавской и Харьковской областях.

Собственно, данная стратегия РФ носит ярко выраженный геноцидный характер и предусматривает плановое уничтожение всей жизненно-обеспечивающей инфраструктуры Украины, включая подстанции по выдаче мощностей с АЭС, что создает высокие риски техногенной аварии самого высокого уровня.

Такой бесчеловечной стратегии можно противостоять ускоренным строительством защитных сооружений над энергетическими объектами, увеличением возможностей ПВО и постоянными ударами возмездия по НПЗ России, экспортным нефтяным маршрутам на порты — Усть-Лугу, Приморск, Новороссийск, Туапсе. Кроме того, террористическая страна не должна быть избавлена от поражений узловых подстанций высоковольтных ЛЭП. Ничего другого, кроме силы, лубянские террористы никогда не поймут.

