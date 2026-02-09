Руины вместо ТЭЦ и 20 часов без света: что принесла Украине дипломатическая "помощь" Трампа

Террор, замаскированный под "мирные" переговоры.

Кто-то почувствовал на себе и стране позитив от "мирных" переговоров, которые уже год продолжаются по инициативе Д.Трампа?

За год "мирного" процесса отключения э/э по 20-22 часа в сутки уже стали нормой, полностью разбиты ТЭС и ТЭЦ и сильно повреждена инфраструктура по снабжению и распределению. Еще 1-2 года таких "мирных" переговоров — и о том, что когда-то в Украине была энергетическая и другая инфраструктура придется забыть.

Для меня сомнительны аргументы, что Украина должна вести такие переговоры вынужденно, чтобы не быть обвиненной в своей агрессии против России и должна регулярно целовать в задницу Д.Трампа, а то он не предоставит оружия. Как будто сейчас он его предоставляет, а не продает и еще через партнеров с большой наценкой, впрочем, в мизерном количестве.

Очень сомневаюсь, что в формате переговоров, когда так называемый посредник шуршит триллионами долларов с врагом за нашей спиной, РФ пойдет на какие-то компромиссы, а не будет добивать нашу энергосистему.

В общем, не претендую на истину, и возможно я не прав, но кажется, единственное, о чем Украина должна договариваться сейчас, то не о своих территориях, а о прекращении огня без всяких условий на земле на небе и море, то есть о ceasеfire, а уже потом об устойчивом мире. Иначе в нынешнем формате диалога рискуем остаться без инфраструктуры, мира, территорий и выглядеть, как та унтер-офицерская вдова.

Не пора ли послать нашего прекрасного посредника за крейсером "Москва" в части действующего "мирного" процесса и прекратить играть в мир во время массового террора гражданских, выйти из этой палаты номер шесть, предложив ему единственно возможный формат договоренностей на данном этапе — "ceasеfire"?

