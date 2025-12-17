Без воды, тепла и транспорта: чем и зачем пугают украинцев накануне сильных холодов

Недавно началась новая волна запугивания в СМИ и мессенджерах, что в случае морозной погоды минус 10 и более якобы остановится электротранспорт, водоснабжение и теплообеспечение, а графики почасовых отключений будут длиться более 20 часов в Киеве и других городах.

Считаю, что это очередное ИПСО вражеской агентуры с использованием полезных дураков, чтобы нарушить психологическую устойчивость украинцев.

Мой базовый прогноз для Левобережья, включая Киев, остается неизменным — средние графики почасовых отключений до окончания зимнего периода будут находиться в диапазоне 2-4 очередей (8-16 часов). В прифронтовых и приграничных районах они могут быть длиннее. Это же самое может относиться и для Одесской области, если враг будет продолжать наносить регулярные концентрированные удары по этой области. На Западе страны значительно менее длительными будут графики отключений вследствие специфики конфигурации энергосистемы Украины. В то же время критическая инфраструктура будет запитываться в первую очередь.

Відео дня

Главные факторы, влияющие на продолжительность отключения э/э — количество и масштабность воздушных атак и способность ремонтных бригад восстанавливать поврежденное оборудование, исходя из наличия его резервов. Погодные условия в формировании графиков почасовых отключений будут играть второстепенную роль.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно