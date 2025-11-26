Украина на перекрестке империалистической войны: в чем заключаются интересы сторон

Мне это копание вокруг 28 пунктов проекта "мирного" плана, написанного чекистами, не интересно. Хотелось бы посмотреть на то, что происходит сегодня в глобальной политике с высоты птичьего полета.

А происходит большая империалистическая война между РФ, КНР и США за перераспределение влияния и мировых ресурсов, а ее ход абсолютно не зависит от различных бумажек. Важны только интересы, а бумажки — это лишь инструмент для давления на жертв войны. В военной фазе она наиболее ярко проявилась в Украине и частично на Ближнем Востоке, но невидимо уже ведется где-то с 2007 г. в разных пространствах: информационном, идеологическом, экономическом, технологическом и сфере здравоохранения.

Відео дня

Все по классике. В упомянутых странах сформирована государственно-монополистическая власть, ищущая новые рынки сбыта и способы перераспределения природных и человеческих ресурсов для их усиленной эксплуатации. В РФ государственный монополизм уже перерос в фашизм, в КНР — в спрута диктатуры партии и национального крупного капитала, однако в США еще пока сохраняются элементы демократии, но глубинные внутренние проблемы там требуют их решения через внешнюю экспансию.

Важно

Обезоружить и уменьшить Украину: почему план Трампа кажется таким же плохим, как Мюнхен-1938

Интересы сторон

КНР хочет использовать Россию как ледокол по разрушению международной безопасности и права, основанных на западных ценностях, и стать единственным мировым лидером, определяющим повестку дня в международных отношениях всего мира, и на этой базе контролировать ключевые торговые пути и ресурсы.

США пытается оторвать РФ от КНР через план совместного раздела Европы с последующим использованием России в борьбе с КНР. В случае провала этого плана США теряют роль мирового лидера и постепенно превращаются в региональную державу с огромными внутренними конфликтами. На пути этого плана стоит Украина и ее европейские союзники.

Россия имеет цель использовать США и КНР и восстановить империю времен СССР. С КНР она сотрудничает против интересов США, а в кулуарных переговорах с Вашингтоном обещает перейти на его сторону против Пекина, если США помогут захватить Украину и восстановить влияние на Центральную Европу. Но, понятно, что Кремль в итоге планирует "кинуть" США и в результате этой игры стать равновеликим Китаю, устранив Америку и Евросоюз при поддержке Пекина с большой шахматной доски. Это по кремлевским планам откроет возможность делить с Китаем весь мир.

Главной жертвой первого этапа этой игры имперских государств должна стать Европа, но этого не произойдет, пока борется Украина. Большинство политиков Евросоюза уже стали понимать, что без Украины никакая безопасность Европы существовать не может. То есть, Украина стала не по своей воле центром борьбы за Европу и раздел мира крупнейшими империалистическими странами. Конечно, судьба и количество жертв украинского народа их абсолютно не беспокоит. Ради возможности нового раздела мира в свою пользу они с легкостью принесут в жертву хоть весь наш народ и многие другие.

Именно украинский народ своим сопротивлением способен разрушить все планы империалистов и удержать мир на краю пропасти, если ЕС и Великобритания значительно усилят финансовую и военную помощь Украине. Если стратегически РФ проиграет, то США и КНР между собой и с Европой непосредственно воевать не будут, ведь тогда некому будет выполнять большую грязную работу за них.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно