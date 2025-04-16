Хранилища Украины пустые: почему уже на этой неделе надо начинать готовиться к зиме 2026 года

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ВРЕМЯ НЕ ЖДЕТ: НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ ДОЛЖЕН НАЧАТЬСЯ СЕЗОН ЗАКАЧКИ ГАЗА В ПХГ

Погода с понедельника после необычного десятидневного похолодания уже вошла в обычные для этого времени года параметры. Это означает, что сокращается потребление газа и электрической энергии с одной стороны, а с другой — резко увеличивается производство на солнечных электростанциях. Поэтому, пришло время заполнять ПХГ.

За 180 суток до середины октября необходимо обеспечить заполнение опустошенных ПХГ. Прогнозируемый объем активного газа, который должен быть накануне ОЗП, составляет до 9 млрд куб. м (сейчас — менее 1 млрд куб. м). Из них около 4,5 млрд куб. м Украина вынуждена будет импортировать из-за рекордно низких запасов в хранилищах и разрушения российскими агрессорами значительной части мощностей газодобычи (до 40%). По данным НАК "Нафтогаз Украины", около половины мощности уже удалось восстановить.

Для того, чтобы своевременно заполнить ПХГ, необходимо уже прямо сейчас импортировать газ на уровне 25 млн куб. м в сутки на протяжении всего сезона закачки. Для этого понадобится около 2,0 млрд евро. Самостоятельно НАК "Нафтогаз Украины" не сможет привлечь такую сумму. Да, ЕБРР и норвежские фонды уже предоставили около 400 млн евро, но этого явно недостаточно.

Уже очевидно, что выбранная модель газового рынка уже себя исчерпала. Согласно ей, государственная монополия выполняет функцию ПСО для населения, еще реализует газ внутренней добычи для коммерческих субъектов по цене значительно ниже фактического импортного паритета, а затем вынуждена импортировать газ для населения себе в убыток.

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‼ Как по мне, единственный вариант выхода из этой затруднительной ситуации — привлечение к импорту европейских и отечественных трейдеров и крупных промышленных потребителей газа. Для этого следует либерализовать газовый рынок. После прекращения поставок российского газа в 2015 г. возникла такая же проблема с дефицитом, но она была решена именно через либерализацию рынка. Другого пути я не вижу и сейчас, поскольку финансировать импорт газа из госбюджета в условиях острого дефицита средств на ВПК во время широкомасштабной войны — это путь к поражению.

НАК "Нафтогаз Украины" для выполнения ПСО и удержания цен для населения и ТКЭ на текущем уровне целесообразно сконцентрировать весь свой добывающий ресурс исключительно для обеспечения указанных категорий потребителей, а также на покрытии дефицитного объема за счет закупки газа у частных компаний по конкурентным ценам.

Время не ждет. Нет у нас времени надеяться на более благоприятную ценовую конъюнктуру в Европе. Ведь вопрос не только в деньгах, но и в ограниченной пропускной способности европейских интерконнекторов, связывающих газотранспортные системы Украины и стран ЕС, а также в собственных потребностях стран Центральной Европы. Каждый день сезона закачки газа — на вес золота.

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