10 октября — не случайно: как Путин выбирал дату для массированного удара и почему это на руку Трампу

Почему массированная атака рашистов была именно 10 октября?

Версия. Потому что все было уже рассчитано и договорено.

11 октября телефонный разговор Зеленского с Трампом (скорее всего, Трамп призвал нашего президента к сдержанности).

12 октября Путин заявляет о новом "мирном" плане. Поэтому Путин точно выбрал время, чтобы исключить эквивалентный по силе ответ по РФ. Кроме того, 9 октября заключен мирный договор между Израилем и фактически ХАМАС по инициативе Трампа, что создало информационную завесу террористическому удару рашистов 10 октября.

Расчет Путина был на то, что сверхмощный удар по энергетике заставит Украину наконец уступить на будущих переговорах, а Трамп вынудит Украину к сдержанности. Все было идеально рассчитано по времени. Не исключено, что Трамп также рассчитывает на большие уступки от Украины и РФ после террористической атаки и инициативы по поставкам "Томагавков". Хочет продать себя миротворцем.

