Июнь, который согреет зиму: как всего за месяц изменилась ситуация с запасами газа в Украине

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Ситуация с наполнением подземных хранилищ газа в Украине улучшается.

По состоянию на 13.07.2025 г. в ПХГ, по данным ENTSO-G, уже находилось 4,05 млрд куб. м активного газа, или всего около 8,5 млрд куб. м вместе с буферным. За последнюю неделю чистый импорт газа в Украину без транзитного short-haul вырос до 26,5 млн м3 в сутки. Суточное потребление газа в Украине — 22 млн м3/сутки, что позволяет закачивать в ПХГ до 55 млн м3/сутки. Технических проблем импорта из Польши, Словакии, Венгрии и Румынии в нужных объемах на сегодня не существует.

Основными факторами увеличения закачки газа в июне 2025 г. были: восстановление газодобычи после массированных ударов рашистов в первом квартале, увеличение импорта, снижение потребления из-за сезонного фактора, стабилизация управления НАК "Нафтогаз Украины" после замены руководства. Также существенным элементом роста закачки стала премия UAVTP над TTF 8-10 Евро/МВтч. То есть, видим, что цены стали более адекватно реагировать на рыночную ситуацию, связанную с дефицитом, что создает коммерческий интерес со стороны трейдеров к импорту. Однако рынок требует еще более существенного увеличения ликвидности.

Для уверенного прохождения ОЗП 2025-2026 гг. необходимо иметь в ПХГ 13,5 млрд куб. м до 20 октября. Мой прогноз — будет 12-12,5 с последующей докупкой в течение ОЗП в зависимости от погодных условий. То есть, пока катастрофический сценарий по наполнению ПХГ представляется маловероятным, однако правительству нужно найти еще около 1 млрд евро для формирования необходимых запасов. Прогноз военный фактор не учитывает.

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