Два миллиарда долларов — на газ. Будет ли тепло в домах украинцев в следующем сезоне

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Запасы газа на зиму 25/26

Если в этом году брать за минимальную цель плановый показатель прошлого года — 9 млрд м3 (13.6 млрд м3 с учетом 4.6 млрд м3 активного газа, который выполняет функцию буферного), то за оставшееся до 1 ноября время нужно закачать еще 7.7 млрд м3.

Собственная добыча по существующим показателям добычи и обычным потреблением позволит закачать где-то 2.7 млрд м3 газа собственной добычи.

То есть импортировать еще дополнительно нужно минимум 5 млрд м3, то есть примерно по 870 млн м3 ежемесячно или 29 млн м3 ежедневно. Сейчас средний импорт составляет 13,5 млн м3 в сутки.

На 1 мая в ПХГ было всего 0.962 млрд м3, а на 11 мая — 1.277 млрд м3. То есть сейчас ежедневная закачка составляет 28.5 млн м3. С такими темпами до 1 ноября будет закачано в ПХГ лишь 6.15 млрд м3 из минимально необходимых 9 млрд м3, или лишь 68%.

Читал, что "Нафтогаз" и "Укртрансгаз" законтрактовали с начала года уже 1.8 млрд м3, но следует понимать, что 0.9 млрд м3 было завезено в Украину в феврале-апреле, поэтому почти все было уже потреблено и некорректно было бы эти объемы учитывать как закачку для зимы 25/26. То есть для следующей зимы законтрактовано чуть менее 1 млрд м3 из 5 минимально необходимых, или 20%.

Для импорта минимальных 5 млрд м3 нужно 2-2.5 млрд долларов. 0.4 млрд уже предоставили доноры, может, еще что-то дополнительное дадут, но даже и без них, думаю, что средства найдут. В том числе из бюджета путем прямой докапитализации "Нафтогаза" или через какую-то схему прогонки долгов. Думаю, что пойдут именно путем как-то бюджетной поддержки, потому что западные доноры и МФО, если и дадут деньги, то точно будут требовать реформ и рыночного ценообразования. А сейчас ОП на это не пойдет.

Газ в Европе есть, и цена адекватная. Вопрос только в наличии денег у "Нафтогаза" и оставшегося времени. Перед новым главой "Нафтогаза" теперь стоит сложная задача подготовки к следующей зиме.

UPD. Кстати, есть ли уже плановый объем закачки в ПХГ на эту зиму, который утвержден Минэнерго? Уже же май...

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