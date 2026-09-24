Дизель — по 100 гривен, метан — по 49: почему Украина до сих пор не перешла на собственное топливо
В условиях повсеместного роста цен на топливо экономист Сергей Макогон предлагает обратить внимание на метан собственной добычи, которого в Украине много и который стоит значительно дешевле дизельного топлива или бензина. Уже сейчас, по его мнению, на метан можно было бы перевести значительную часть общественного транспорта.
100 грн за импортный бензин или 49 грн за украинский метан: выбор, который мы игнорируем.
В последние недели цены на нефтепродукты в Украине снова растут: дизельное топливо уже стоит почти 100 грн за литр, А-95 — более 90 грн.
Объяснение простое: Украина на 100% зависит от импорта нефтепродуктов, поэтому наша цена — это просто цена в Европе плюс логистика и налоги. Когда там дорожает, дорожает и у нас, хотим мы того или нет.
А теперь самое интересное. Метан для автомобилей на АГНКС (не путать с обычным автогазом-пропаном!) сейчас стоит 49 грн/м³ — почти вдвое дешевле дизеля или бензина. Для автовладельца это уже существенная экономия на каждом километре.
И вот что главное: Украина сейчас полностью обеспечивает себя метаном самостоятельно. Промышленное потребление газа резко упало — металлургия фактически стоит на месте, — поэтому газа собственной добычи хватает с избытком. Из-за этого биржевая цена на газ обвалилась до ~20 грн/м³ с НДС. Покупая метан на АГНКС, вы платите не импортерам нефтепродуктов, а украинским газодобывающим компаниям. Это и есть реальная поддержка отечественного производителя, без лозунгов.
Логичный вопрос: если рыночная цена на газ упала почти на 7 грн, почему цена на АГНКС "Нафтогаза" не движется в том же направлении — до 30–35 грн? "Нафтогаз", конечно, имеет полное право устанавливать свою ценовую политику. Но со стратегической точки зрения было бы логично, чтобы правительство и "Нафтогаз" совместно стимулировали переход транспорта на метан — это и ослабляет давление на гривну из-за импорта нефтепродуктов, и создает дополнительный внутренний рынок сбыта для украинских газодобывающих компаний. А это — деньги, которые остаются в нашей экономике, а не уходят за границу.
Конечно, перевести весь транспорт на метан сразу не получится. Но сейчас как раз подходящий момент, чтобы начать хотя бы с муниципального транспорта — автобусов и коммунальной техники. Это сразу снизит стоимость перевозок для городов и общин.
И еще один аргумент в пользу метана, о котором часто забывают: его не нужно перевозить бензовозами. Метан на АГНКС поставляется по подземным газопроводам — а это дополнительная гарантия безопасности и бесперебойности поставок топлива, даже в прифронтовые города, куда доставлять топливо цистернами и рискованно, и сложно.
Метан — это и экономия, и энергетическая безопасность, и поддержка собственной добычи. Вопрос лишь в том, воспользуемся ли мы этим окном возможностей.
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