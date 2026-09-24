Дизель — по 100 гривен, метан — по 49: почему Украина до сих пор не перешла на собственное топливо

100 грн за импортный бензин или 49 грн за украинский метан: выбор, который мы игнорируем.

В последние недели цены на нефтепродукты в Украине снова растут: дизельное топливо уже стоит почти 100 грн за литр, А-95 — более 90 грн.

Объяснение простое: Украина на 100% зависит от импорта нефтепродуктов, поэтому наша цена — это просто цена в Европе плюс логистика и налоги. Когда там дорожает, дорожает и у нас, хотим мы того или нет.

А теперь самое интересное. Метан для автомобилей на АГНКС (не путать с обычным автогазом-пропаном!) сейчас стоит 49 грн/м³ — почти вдвое дешевле дизеля или бензина. Для автовладельца это уже существенная экономия на каждом километре.

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И вот что главное: Украина сейчас полностью обеспечивает себя метаном самостоятельно. Промышленное потребление газа резко упало — металлургия фактически стоит на месте, — поэтому газа собственной добычи хватает с избытком. Из-за этого биржевая цена на газ обвалилась до ~20 грн/м³ с НДС. Покупая метан на АГНКС, вы платите не импортерам нефтепродуктов, а украинским газодобывающим компаниям. Это и есть реальная поддержка отечественного производителя, без лозунгов.

Логичный вопрос: если рыночная цена на газ упала почти на 7 грн, почему цена на АГНКС "Нафтогаза" не движется в том же направлении — до 30–35 грн? "Нафтогаз", конечно, имеет полное право устанавливать свою ценовую политику. Но со стратегической точки зрения было бы логично, чтобы правительство и "Нафтогаз" совместно стимулировали переход транспорта на метан — это и ослабляет давление на гривну из-за импорта нефтепродуктов, и создает дополнительный внутренний рынок сбыта для украинских газодобывающих компаний. А это — деньги, которые остаются в нашей экономике, а не уходят за границу.

Конечно, перевести весь транспорт на метан сразу не получится. Но сейчас как раз подходящий момент, чтобы начать хотя бы с муниципального транспорта — автобусов и коммунальной техники. Это сразу снизит стоимость перевозок для городов и общин.

И еще один аргумент в пользу метана, о котором часто забывают: его не нужно перевозить бензовозами. Метан на АГНКС поставляется по подземным газопроводам — а это дополнительная гарантия безопасности и бесперебойности поставок топлива, даже в прифронтовые города, куда доставлять топливо цистернами и рискованно, и сложно.

Метан — это и экономия, и энергетическая безопасность, и поддержка собственной добычи. Вопрос лишь в том, воспользуемся ли мы этим окном возможностей.

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