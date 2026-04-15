Больше газа для Украины: что нужно сделать для реального увеличения отечественной газодобычи

Украине нужно больше собственного газа, особенно в нынешних условиях — но что для этого нужно? Некоторые предлагают разделить компанию "Нафтогаз", чтобы рынок стал более конкурентным и лучше функционировал. Экономист Сергей Макогон утверждает, что само по себе это мало что даст, и предлагает три шага, которые решат проблему добычи газа.

Статья господина Усланда в KyivPost о перспективах газодобычи в Украине и необходимости разделения "Нафтогаза" снова начала активные дискуссии на эту тему. Мои мысли по этому поводу.

Реформа газового рынка нужна, но не механическим разделением "Нафтогаза".

Идея разделить "Нафтогаз" на несколько добывающих компаний выглядит красиво на бумаге, но не отвечает на главный вопрос: что именно сдерживает развитие газодобычи? Автор статьи справедливо критикует монополизацию и слабое корпоративное управление, однако сам признает, что ключевые барьеры — это также государственное вмешательство в цены, сложные разрешения и нестабильное регулирование.

Проблема не только и не столько в "Нафтогазе". Пока рынок остается зарегулированным, действует ПСО (Передача специальных обязанностей — Ф.), нет полноценной свободы торговли и стабильных правил для инвестора, разделение УГВ на 3–4 отдельные структуры не создаст ни конкуренции, ни новой добычи. Это рискует дать лишь новые центры бюрократии, дублирование функций, рост административных расходов и более сложную координацию в кризисное время.

"Нафтогаз" сегодня держит на себе социально чувствительный контур — поставки газа населению и ТКЭ ("Теплокоммунэнерго" — Ф.), импорт, привлечение кредитного ресурса и общую устойчивость системы. Разрывать эту рамку без завершения рыночной реформы — рискованно.

Что выглядело бы логичнее? Не дробить добычу ради самого дробления, а:

вывести из "Нафтогаза" непрофильные активы, чтобы он сфокусировался на добыче и трейдинге;

передать государственные ПХГ и государственные облгазы в ОГТСУ (Оператор газотранспортной системы Украины — Ф.), окончательно отделив инфраструктуру от коммерческой деятельности;

значительно сократить государственное регулирование цен на газ через ПСО, убрать регуляторные перекосы, упростить разрешительные процедуры и дать инвестору предсказуемые правила на годы вперед.

Отдельно правильным выглядит и отделение "Укрнафты". Это другой по логике бизнес — более нефтяной и топливный, с отдельным управленческим циклом, собственным набсоветом и без очевидной синергии с газовым контуром "Нафтогаза".

Украине сейчас нужна не "реформа ради структуры", а реформа ради результата: больше добычи, больше инвестиций, меньше ручного регулирования и четкое разделение функций между государством, инфраструктурой и рыночными игроками.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

