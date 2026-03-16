"Нафтогаз" ведет переговоры с румынской компанией по месторождению газа в Черном море, — СМИ

Украинская государственная компания "Нафтогаз" проводит переговоры с румынской энергетической компанией OMV Petrom. Они касаются возможного партнерства в разработке газового месторождения на шельфе Черного моря. По данным источников в отрасли, речь идет о перспективном проекте, который может стать одним из важных элементов будущей добычи природного газа в регионе.

Украинская энергетическая компания "Нафтогаз", еще до полномасштабного вторжения России обнаружила значительные залежи природного газа на черноморском шельфе. Она ведет переговоры с румынской компанией OMV Petrom по созданию партнерства для разработки этого месторождения. О переговорах информационному агентству Reuters сообщили три источника в энергетической отрасли, знакомые с ситуацией.

Источники не указали объем добываемого газа, находящегося на открытии, но один из них заявил, что это "одно из самых перспективных газовых месторождений в Черноморском регионе", где Румыния и Турция уже разрабатывают собственные месторождения.

По их словам, переговоры "Нафтогаза" и "OMV Petrom" находятся на ранней стадии, и разработка месторождения не начнется до окончания войны. "Нафтогаз" в последние годы работает над расширением возможностей для поиска новых месторождений и развития добычи природного газа. Компания получила лицензии на участки черноморского шельфа с высоким потенциалом запасов.

"Наша стратегия заключается в расширении деятельности в Черном море. Партнерство с Украиной является логичным шагом на пути оценки возможностей в регионе, поскольку страна имеет едва ли не самый большой потенциал добычи природного газа в Европе. Мы рады начать исследование возможных путей совместной работы с Нафтогазом. Мы нацелены на эффективное и взаимовыгодное сотрудничество с целью реализации этих возможностей", — указывал ранее Кристофер Вейт, Член Исполнительного Совета OMV Petrom, ответственный за разведку и разработку.

Напомним, что российские войска ранее атаковали объекты газодобычи "Нафтогаза" на Харьковщине. В частности, 24 февраля дроны РФ ударили по одному из газодобывающих объектов компании в области. В результате инфраструктура получила повреждения, а работу предприятия временно остановили. Всего с начала года российские войска совершили уже 26 атак на объекты группы "Нафтогаз", сообщал председатель правления компании Сергей Корецкий.

Ранее мы также информировали, что под удары российских беспилотников также попали объекты нефтегазодобычи в Полтавской области. В ночь на 20 февраля дроны РФ попали в инфраструктуру региона, где добывалось около 40% украинского газа и 20% нефти. Это привело к пожару и работе аварийных служб на месте. По данным "Нафтогаза", с начала полномасштабной войны российские войска более 400 раз атаковали нефтегазовую инфраструктуру Украины.