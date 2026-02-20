"Шахеды" РФ атаковали нефтегазодобычу на Полтавщине: из региона уходило 40% газа, — Нафтогаз

Вооруженные силы Российской Федерации атаковали объект нефтегазодобычи в Полтавской области, сообщила пресс-служба НАК "Нафтогаз". По объекту ударили российские ударные дроны. Что происходит с инфраструктурными объектами "Нафтогаза" в регионе, в котором добывалось 40% украинского газа и 20% нефти?

В ночь на 20 февраля ВС РФ попали по инфраструктуре в Полтавской области, начался пожар, а на месте удара работают спасатели ГСЧС и бригады "Нафтогаза", говорится в заявлении компании. Отмечается, что предприятия работают на пределе возможностей, при этом есть угроза повторных российских атак.

Информация об очередном попадании по нефтегазовой инфраструктуре появилось утром 20 февраля, после ночных событий, когда россияне запустили по украинцам стаей дронов и баллистикой. "Нафтогаз" не детализировал район Полтавской области, который попал под ночной удар. Отмечается, что удары происходят регулярно и с начала 2026 года насчитали 20 таких инцидентов (без учета сегодняшнего). На странице главы правления НАК "Нафтогаз" Сергея Корецкого — лаконичный пост о попадании и благодарность спасателям.

Обстрел Украины — Корецкий об ударе ВС РФ по объекту "Нафтогаз" на Полтавщине 20 февраля Фото: Скриншот

Обстрел Украины — атаки РФ на газодобычу

Утром 20 февраля Воздушное командование опубликовало отчет о ночной атаке ВС РФ. Выяснилось, что россияне запустили 128 дронов различных типов и одну баллистическую ракету "Искандер-М", которая летела из Ростова. Согласно данным командования, обезвредили 107 БпЛА: пропустили баллистику и 21 дрон и насчитали попадания в 14 локациях.

Отметим, Фокус писал об обстрелах Украины, во время которых россияне пытались повредить объекты "Нафтогаза", размещенные, среди прочего, на Полтавщине. При этом пресс-служба компании 16 февраля 2026 года сообщила, что с начала большой войны ВС РФ 401 раз атаковали украинскую нефтегазодобычу, при этом более половины ударов, 229, пришлось на 2025 год. В октябре 2025 года состоялись особенно разрушительные удары: насчитали 25 атак, а в результате атаки 3 октября по Полтавщине и Харьковщине Украина потеряла 60% мощностей. Не менее сильные удары произошли в феврале 2025 года, а уже через два месяца, в апреле, компания объявила, что восстановила утраченные мощности.

26 ноября агентство AP опубликовало кадры с точки попадания средств поражения ВС РФ по объекту "Нафтогаза". На видео — покрученный металл на месте удара по резервуару сжиженного природного газа, который попал под удар 30 октября.

9 февраля Фокус собрал мнения экспертов относительно массовых обстрелов Украины и угрозы энергетике. Выяснилось, что кроме атак на энергосистему, россияне в дальнейшем планируют разрушать систему тепло- и водоснабжения и добычу газа.

Напоминаем, 7 февраля ВС РФ целились по подстанциям вокруг украинских АЭС, чтобы обрезать возможность электроснабжения для всех регионов Украины.