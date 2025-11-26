Резервуары горели и взрывались: AP показало последствия массированной атаки на объект "Нафтогаза" (видео)

Журналисты показали эксклюзивные кадры последствий массированной атаки россиян на объекты "Нафтогаза" в центре Украины. Работники предполагают, что ВС РФ целились в резервуар со сжиженным нефтяным газом, чтобы разжечь большой пожар.

Видео с последствиями ракетно-дронового удара по НАК "Нафтогаз Украины" американское информационное агентство Associated Press опубликовало 26 ноября. Журналисты отметили, что после атаки 30 октября несколько резервуаров лежали пустыми и в руинах, а почва вокруг была выжжена до ржаво-красного цвета.

Вокруг поврежденного резервуара, предназначенного для хранения баллонов со сжиженным пропаном, были разбросаны остатки беспилотников типа Shahed.

"Больно смотреть на все это (повреждения), потому что я собственными глазами видел создание, строительство и развитие (объекта)", — рассказал американским журналистам Виктор, который работает в компании 28 лет (имя изменено из соображений безопасности).

Издание получило доступ к пострадавшим от удара ВС РФ месторождениям добычи газа на прошлой неделе. Координаты объекта не разглашаются из-за строгих протоколов безопасности.

Журналисты рассказали, что атака нескольких российских ракет и беспилотников вызвала на газовом объекте пожар, распространившийся более чем на 100 метров. Обломки пробили газотранспортные трубы.

"После попадания (резервуары) загорелись и продолжали гореть и взрываться, в результате чего металлические конструкции разрушились, разлетелись", — пояснил Виктор.

Удары по "Нафтогазу" ведут к увеличению импорта

По словам сотрудников "Нафтогаза", ВС РФ регулярно атакуют объекты компании с начала полномасштабного вторжения. Однако журналисты отмечают, что два крупных обстрела в марте и октябре заставили Украину импортировать больше газа, поскольку на некоторые ремонтные работы могут понадобиться месяцы или даже годы из-за трудностей с получением запасных частей. Авторы материала утверждают, что этой зимой Украина должна импортировать около 4,4 миллиарда кубических метров энергоносителя.

Представители "Нафтогаза" заявили, что ведут переговоры с кредиторами правительства США для закупки американского сжиженного газа и заполнения пробела, пишет AP. Украинский чиновник сообщил информационному агентству на условиях анонимности, что на переговоры по мирному соглашению на прошлой неделе повлиял энергетический кризис в Украине.

"Это срочно из-за энергетической ситуации в Украине, срочно из-за того, что нужно украинцам этой зимой, срочно с точки зрения борьбы", — сказал американский чиновник.

Председатель правления "Нафтогаза" Сергей Корецкий сообщал, что сейчас компания импортирует 25-30 миллионов кубометров газа в день, чтобы избежать резкого роста цен из-за внезапных закупок.

Напомним, 3 октября в "Нафтогазе" заявили о самой массовой атаке на объекты газодобычи с начала вторжения: россияне выпустили 35 ракет и 60 дронов по объектам газовой инфраструктуры в Харьковской и Полтавской областях.

18 октября народный депутат, бывший министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Алексей Кучеренко заявлял, что правительство будет оттягивать начало отопительного сезона в Украине из-за дефицита газа в хранилищах.