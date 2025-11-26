Резервуари горіли й вибухали: AP показало наслідки масованої атаки на об'єкт "Нафтогазу" (відео)

Журналісти показали ексклюзивні кадри наслідків масованої атаки росіян на об'єкти "Нафтогазу" в центрі України. Працівники припускають, що ЗС РФ цілилися в резервуар зі зрідженим нафтовим газом, щоб розпалити велику пожежу.

Відео з наслідками ракетно-дронового удару по НАК "Нафтогаз України" американське інформаційне агентство Associated Press опублікувало 26 листопада. Журналісти зазначили, що після атаки 30 жовтня кілька резервуарів лежали порожніми та в руїнах, а ґрунт навколо був випалений до іржаво-червоного кольору.

Довкола пошкодженого резервуара, призначеного для зберігання балонів зі зрідженим пропаном, були розкидані залишки безпілотників типу Shahed.

"Боляче дивитися на все це (пошкодження), бо я на власні очі бачив створення, будівництво та розвиток (об'єкта)", — розповів американським журналістам Віктор, який працює в компанії 28 років (ім'я змінене з міркувань безпеки).

Видання отримало доступ до постраждалих від удару ЗС РФ родовищ видобутку газу минулого тижня. Координати об'єкта не розголошуються через суворі протоколи безпеки.

Журналісти розповіли, що атака кількох російських ракет і безпілотників спричинила на газовому об'єкті пожежу, що поширилася на понад 100 метрів. Уламки пробили газотранспортні труби.

"Після влучання (резервуари) загорілися та продовжували горіти й вибухати, внаслідок чого металеві конструкції зруйнувалися, розлетілися", — пояснив Віктор.

Удари по "Нафтогазу" ведуть до збільшення імпорту

За словами співробітників "Нафтогазу", ЗС РФ регулярно атакують об'єкти компанії від початку повномасштабного вторгнення. Проте журналісти зазначають, що два великих обстріли у березні та жовтні змусили Україну імпортувати більше газу, оскільки на деякі ремонтні роботи можуть знадобитися місяці чи навіть роки через труднощі з отриманням запасних частин. Автори матеріалу стверджують, що цієї зими Україна має імпортувати близько 4,4 мільярда кубічних метрів енергоносія.

Представники "Нафтогазу" заявили, що ведуть переговори з кредиторами уряду США для закупівлі американського зрідженого газу та заповнення прогалини, пише AP. Український високопосадовець повідомив інформаційному агентству на умовах анонімності, що на переговори щодо мирної угоди минулого тижня вплинула енергетична криза в Україні.

"Це терміново через енергетичну ситуацію в Україні, терміново через те, що потрібно українцям цієї зими, терміново з погляду боротьби", — сказав американський чиновник.

Голова правління "Нафтогазу" Сергій Корецький повідомляв, що наразі компанія імпортує 25-30 мільйонів кубометрів газу на день, щоб уникнути різкого зростання цін через раптові закупівлі.

Нагадаємо, 3 жовтня в "Нафтогазі" заявили про наймасовішу атаку на об'єкти газовидобутку з початку вторгнення: росіяни випустили 35 ракет і 60 дронів по об'єктах газової інфраструктури в Харківській і Полтавській областях.

18 жовтня народний депутат, колишній міністр з питань житлово-комунального господарства Олексій Кучеренко заявляв, що уряд відтягуватиме початок опалювального сезону в Україні через дефіцит газу у сховищах.