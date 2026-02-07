Массированная атака на Украину: ВС РФ ударили по подстанциям АЭС, какая ситуация в энергетике сейчас

В "Укрэнерго" сообщили о последствиях второй с начала 2026 года атаки на энергосистему Украины. Под ударом оказались электростанции и подстанции систем передачи и распределения электроэнергии.

"Вследствие ракетных ударов по ключевым высоковольтным подстанциям, которые обеспечивали выдачу мощности атомных энергоблоков, все АЭС на подконтрольной территории были вынужденно разгружены", — сообщили в "Укрэнерго".

Вследствие нанесенных врагом повреждений — в энергосистеме Украины существенно увеличился дефицит мощности. Это обусловило вынужденное увеличение продолжительности почасовых отключений во всех регионах. Также в большинстве областей сейчас действуют аварийные отключения, которые будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме.

В "Укрэнерго" отметили, что аварийно-восстановительные работы на поврежденных энергообъектах уже начаты везде, где это позволяет ситуация с безопасностью.

"Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть в работу оборудование и запитать всех обесточенных абонентов. Сейчас приоритетным является питание критической инфраструктуры в регионах, где применяются аварийные отключения", — говорится в сообщении.

Также в "Укрэнерго" напомнили, что после возвращения света — категорически нельзя включать мощные электроприборы сразу после включения питания: "очень просим не включать сегодня несколько мощных приборов одновременно и, по возможности, отложить любые энергоемкие процессы на период, когда ситуация в энергосистеме стабилизируется".

Напомним, Фокус писал о массированной атаке в ночь на 7 февраля. Кроме энергообъектов россияне ударили по складам в городе Яготин Киевской области. Впоследствии выяснилось, что это были склады компании Roshen.

Мониторинговые каналы предупреждали, что россияне готовят массированный обстрел Украины. В акватории Черного моря и на базах РФ фиксировали активное скопление ракетных средств.