РФ готовит массированный ракетный удар по Украине в эти выходные: мониторы назвали приоритетные цели врага

В акватории Черного моря и на базах РФ зафиксировали активное скопление ракетных средств, и это, по мнению экспертов, может сигнализировать о подготовке масштабного удара по Украине в ближайшие дни. В частности, мониторы предупреждают, что враг имеет широкий арсенал для потенциального поражения энергетических и стратегических объектов.

Как сообщает Telegram-канал "ПВО Радар", к Черному морю враг вывел два ракетоносителя, из которых может быть произведен залп 16 крылатых ракет "Калибр". По оценкам специалистов, Россия может одновременно задействовать до 25 баллистических ракет "Искандер-М" из западных и южных областей РФ и Крыма. Дополнительно в арсенале врага находятся:

до 24 крылатых ракет "Калибр" с морских носителей;

более 30 крылатых ракет Х-101 с бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-160;

до 8 ракет Х-22/32 с Ту-22М3;

14 крылатых ракет "Искандер-К";

7 аэробаллистических ракет "Кинжал" и до 4 гиперзвуковых "Цирконов" из Крыма.

Также в публикации добавили, что основными целями россиян являются критические энергетические объекты и инфраструктура различных регионов Украины. Так, в Киевской области вероятные удары могут быть направлены на Белоцерковскую ТЭЦ, Трипольскую ТЭС, Киевские ТЭЦ-1 и ТЭЦ-5, Киевскую ГЭС, а также на объекты энергетики в районах Макарова, Вышгорода, Чабанов и Броваров.

Зато в Днепропетровской области под угрозой находятся Каменская ГЭС, Днепровская и Криворожская ТЭС и энергетическая инфраструктура городов Днепр, Каменское, Кривой Рог и Павлоград. В Черкасской области потенциальные цели — Черкасская ТЭЦ и Каневская ГЭС, а в Полтавской области — Кременчугская ГЭС и нефтегазовые объекты в Лубенском, Полтавском и Миргородском районах.

Кроме центральных областей, враг может попробовать удары по западной Украине. Потенциально под ударом оказываются Добротворская ТЭС во Львовской области, нефтегазовые объекты в Стрые, ТЭС в Калуше и другие энергетические точки в Луцке, Львове, Ковеле, Ровно и Тернополе. При этом уточняется, что не все перечисленные объекты будут атакованы одновременно — речь идет о вероятных приоритетных целях.

"Враг не будет атаковать сразу все объекты, которые указаны выше, я указал объекты, которые наиболее интересны врагу", — говорится в заметке.

По данным канала "Tracking", на авиабазе "Энгельс-2" за последние четыре дня были замечены три самолета Ан-124-100 и четыре Ил-76, а также активные полеты Ту-95МС с крылатыми ракетами Х-101/555. Кроме того, на авиабазе "Оленья" находятся четыре Ту-22М3, которые оснащены ракетами Х-22/32.

На момент публикации материала командование Воздушных сил ВСУ не комментировало угрозу нового возможного удара ВС РФ по Украине.

Ранее мониторы уже сообщали, что россияне хотят провести второй этап массированного ракетно-дронового удара по Украине. В частности, свой обстрел противник запланировал на в период 7-10 февраля, после завершения трехсторонних переговоров в Абу-Даби между Украиной, Россией и США.

Также Фокус писал, что глава МИД России Сергей Лавров обвинил Украину в ударах по энергетике РФ. По его словам, лишь из-за того, что Киев начал якобы бить первым, Кремль решил нанести ответные удары по энергетике.