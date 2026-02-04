РФ готовит новый обстрел, чтобы "добить" энергетику Киева: мониторы назвали возможную дату удара

Российские оккупанты планируют провести второй этап массированного ракетно-дронового удара по Украине. Сейчас враг имеет не менее 7 самолетов, которые снаряжены ракетами и готовы к атаке. На момент публикации материала командование ВСУ не комментировало сообщения мониторов.

Для следующей атаки также могут быть использованы ракеты "Калибр", которые запускаются с кораблей и подводных лодок. Об этом предупредил мониторинговый канал "еРадар | Воздушная тревога | Ракетная опасность".

Именно этот канал предупреждал об атаке, которая может пройти в два этапа. Первый этап был спрогнозирован на выходные или начало этой недели. именно в ночь на вторник 3 января россияне нанесли второй удар.

Кроме того, целью первого удара должна была быть столичная энергосистема. Впоследствии в ДТЭК сообщили, что эта атака была наиболее масштабной с начала полномасштабной войны.

Что может использовать враг для нового удара

После нанесенного массированного удара в ночь на 3 февраля, 6 бортов ТУ-95МС совершили посадку на аэродром "Оленья". Еще два подобных борта передислоцировались на Дальний Восток.

Відео дня

В то же время сейчас враг имеет по меньшей мере 3 снаряженные борта ТУ-95МС на аэродромах "Оленья" и "Дягилево" и 4 Ту-160 на Дальнем Востоке. Кроме того, один из самолетов ТУ-95МС передислоцировался на аэродром "Энгельс", чтобы получить больше крылатых ракет.

Также в пункте базирования в Новороссийске, находятся уже снаряженные 2 надводные и 1 подводный носитель ракет "Калибр", которые были готовы к применению еще в ночь на 03 февраля и не были использованы.

Суммарный залп — 22 ракеты типа "Калибр".

Что может быть целью удара

По мнению мониторов, россияне могут попытаться добить энергетическую инфраструктуру Киева и Киевской области, что не удалось сделать во время прошлой атаки.

Еще одной целью атаки может быть энергетическая, газовая и нефтеперерабатывающая инфраструктура на западе Украины. О том, что именно эти объекты могут стать целью, мониторы сообщали еще во время прошлого обстрела.

Когда может быть нанесен удар

По данным монитора, атака будет проведена в период 7-10 февраля, после завершения трехсторонних переговоров в Абу-Даби между Украиной, Россией и США.

Кроме того, стоит отметить, что по прогнозу синоптика Наталки Диденко, в Украине будет недолговременное потепление. Однако уже 9-11 февраля пик морозов, которые вернутся ненадолго.

На момент публикации новости командование Сил обороны Украины не комментировало информацию о возможной атаке.

Фокус писал об ударе по энергетике, который нанесли ВС РФ в ночь на 3 февраля. Как сообщили Воздушные силы, россияне запустили 71 ракету (крылатые и баллистические) и 412 дронов различного типа. Средства ПВО обезвредили половину ракет и 92% БпЛА, но все же произошли попадания по 30 локациям.

Впоследствии начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объяснил, что особенностью этого удара стало рекордное количество баллистических ракет, которые являются наиболее сложными для перехвата.

Напомним, что россияне пытались атаковать работников ДТЭК и "Укрэнерго", когда сотрудники энергокомпаний восстанавливали линию, соединяющую Киев и АЭС, после ночного обстрела.