Сбили 38 из 71 ракеты ВС РФ: какие цели пропустила ПВО во время удара 3 февраля

Средства противовоздушной обороны справились с 86% воздушных целей, которые Вооруженные силы Российской Федерации запустили по Украине в ночь на 3 февраля. Россияне использовали ракеты "Циркон", "Искандер-М", Х-22, Х-101/"Искандер-К". С какими средствами поражения лучше всего справились средства ПВО, а какие сбили частично?

Во время ночного удара 3 февраля ВС РФ запустили суммарно 521 средство поражения, говорится в заявлении Воздушных сил на странице Facebook. Средства ПВО обезвредили 450 целей, то есть эффективность составляет 86%. При этом результативность обезвреживания ракет — 54%, а дронов — 92%.

Воздушные силы проинформировали об итогах российского обстрела, который длился с 18 ч 2 февраля, а результаты приведены по состоянию на 9:30 3 февраля:

крылатые "Циркон" — сбили четыре из четырех;

крылатые Х-22/Х-32 — сбили три из семи, эффективность 43%;

крылатые Х-101/"Искандер-К" — сбили 20 из 28, эффективность 71%;

баллистические "Искандер-М"/С-300 — сбили 11 из 32, эффективность 34%;

дроны различных типов — обезвредили 412 из 450, эффективность 92%.

Відео дня

Из отчета воздушного командования можно подсчитать, что эффективность сбития крылатых ракет составляет 69%, а баллистики — вдвое меньше (34%).

Воздушные силы уточнили, какие регионы попали под массированный обстрел ВС РФ, — это области Киевская, Харьковская, Днепропетровская, Винницкая, Одесская. Также есть информация о попаданиях. Согласно данным командования, зафиксировали попадание 58 целей (27 ракет и 31 дрон) в 27 локациях. Кроме того, судьба еще шести ракет уточняется, добавляется в отчете ВС ВСУ.

Обстрел Украины — что произошло 3 февраля

Отметим, в ночь на 3 февраля ВС РФ подняли в воздух самолеты Ту-95МС, сообщили Воздушные силы. Около 5 часов состоялись пуски крылатых ракет, а через несколько минут взлетела в воздух баллистика, которая стартовала из российских приграничных областей. Под ударом РФ оказался Киев и Киевская область: местные власти подтвердили удар по многоэтажкам, энергетике и АЗС. Кроме того, утром стало известно о взрывах в Винницкой области, а также в Черкассах, Харькове и Одессе. Выяснилось, в Харькове россияне уничтожили теплостанцию и ее, вероятно, будет трудно восстановить. В Киевской области под удар могла попасть Трипольская ТЭС: в соцсетях писали о взрывах в районе объекта. Аналогичная ситуация — по Ладыжинской ТЭС: глава Винницкой ОГА Наталья Заболотная не озвучила точку попадания, но сообщила, что без света оказались 50 населенных пунктов.

Утром 3 февраля появилось заявление министра энергетики Дениса Шмыгаля и пресс-службы ДТЭК. В заявлениях подтвердили удары РФ по ТЭС и ТЭЦ во время 25-градусных морозов в Украине. также уточнили, что взрывы прогремели в восьми областях.

Напоминаем, аналитики CSIS рассказали, как Китай помог РФ нарастить мощности по изготовлению ракет "Искандер". Тем временем представитель Воздушных сил Юрий Игнат сообщил о новой тактике массированных обстрелов ВС РФ, которые дают возможность прорвать систему ПВО в некоторых регионах.