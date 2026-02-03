РФ бьет по Украине дронами и баллистикой: взрывы в Киеве и Днепре, на центр Харькова падают БПЛА

В ночь на 3 февраля российская армия нанесла комбинированный удар по Украине, применяя ударные дроны и баллистическое вооружение. Взрывы раздавались в Харькове, Киеве и Днепре.

В Харькове удар пришелся по Слободскому району, сообщил мэр города Игорь Терехов.

"Враг нанес удар по городу баллистическим оружием — попадание в Слободском районе", — написал Терехов.

За час до этого в центре Харькова упал российский дрон "Молния".

"Есть попадание вражеского дрона "молния" в центре города. Сейчас — без пострадавших", — отметил Терехов.

Впоследствии мэр Харькова сообщил, что по городу нанесли повторный ракетный удар и снова по Слободскому району.

"Еще один ракетный удар по Харькову и также по Слободскому району! Также на город идет массированная атака вражеских дронов и ракет", — подчеркнул Терехов.

Ночная атака на Киев

В то же время корреспондент Фокуса сообщал о взрывах в Киеве, а СМИ также писали, что под атакой находится Динпро.

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко отметил, что россияне решили "в лютый мороз нанести по Киеву очередной массированный удар".

"Сейчас поступают сведения о повреждении нескольких жилых многоэтажек, учебного заведения в Днепровском районе — в результате атаки. Также есть сообщения из Деснянского района. Предварительно, повреждения хозяйственной застройки", — написал Ткаченко.

После ряда мощных взрывов корреспонденты Фокуса сообщили, что в домах киевлян исчез свет.

Отметим, что перед взрывами Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе ударных БПЛА, которые летели как в направлении Киева, так и в сторону Харькова и Днепра.

Это же подтверждали мониторинговые телеграм-каналы.

"Группы БпЛА продолжают атаковать Днепр, Киев, Харьков. На Киев заходят на малых высотах, будьте внимательны", — говорилось в их сообщениях.

Движение ударных БПЛА и ракет во время атаки РФ по Украине в ночь на 3 февраля Фото: Соцмережі

На момент публикации материала информации о пострадавших в результате российской атаки не было.

Напомним, 2 февраля ВС РФ дважды за сутки ударили по ДТЭК на Днепропетровщине и повредили административные здания.

Фокус также писал о том, что в ночь на 3 февраля РФ может осуществить массированный обстрел Украины.