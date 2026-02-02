РФ может осуществить массированный обстрел Украины уже сегодня: какой арсенал у врага и что будет целью

Российские оккупанты могут осуществить массированную ракетно-дроновую атаку по Украине уже в ночь на 3 января. Соответствующие предупреждения обнародовали несколько мониторинговых каналов.

В частности, были отмечены коммуникации пунктов управления стратегической авиации РФ, что является типичным признаком потенциальной атаки россиян. Об этом пишет канал "monitor".

Другой мониторинговый канал "ПВО радар | Направление ракет | Направление шахедов" предупреждает о возможном применении бомбардировщиков Ту-95МС, Ту-160 и истребителей МиГ-31К.

В нем также сообщили об общем количестве ракет, которое может быть использовано для атаки:

24 крылатых ракет "Х-101" с 8 бомбардировщиков Ту-95МС;

До 24 крылатых ракет "Калибр" с 4-х ракетоносителей из акватории Черного моря;

До 20 баллистических ракет "Искандер-М" из Брянской, Курской, Ростовской областей, и из Краснодарского Края и оккупированного Крыма;

До 14 крылатых ракет "Искандер-К" из Курской, Ростовской областей и оккупированные территории Запорожской области;

12 крылатых ракет "Х-101" с 3-х бомбардировщиков Ту-160;

До 10 аэробаллистических ракет "Кинжал" с 10 истребителей МиГ-31К.

Відео дня

Кроме того, там назвали возможные цели атаки:

Белоцерковская ТЭЦ;

Энергетическая инфраструктура в районе г.Макаров;

Трипольская ТЭС;

Киевская ТЭЦ-3;

Киевская ТЭЦ-4;

Киевская ТЭЦ-5;

Киевская ГЭС;

Энергетическая инфраструктура в районе г.Вышгород;

Энергетическая инфраструктура в районе г.Чабаны;

Энергетическая инфраструктура в районе г.Бровары.

Каменская ГЭС;

Днепровская ТЭС;

Энергетическая инфраструктура в районе г.Днепр, Каменское, Кривой Рог, Павлоград;

Криворожская ТЭС.

Черкасская ТЭЦ;

Каневская ГЭС.

Кременчугская ГЭС;

Нефтегазовая инфраструктура в Лубенском, Полтавском, Миргородском районах.

В то же время канал предупреждает о возможности атаковать западные регионы Украины:

Добротворская ТЭС (Львовская область);

Нефтегазовая инфраструктура в районе г.Стрый (Львовская область);

ТЭС в районе г.Калуш (Ивано-Франковская область);

Энергетическая инфраструктура в/в городах Луцк, Львов, Ковель, Ровно, Тернополь.

По данным канала "monitorwar", враг готовится нанести массированный ракетный и беспилотный удар по территории Украины в эту ночь, или в ночь на 4 февраля. Сейчас враг передислоцирует стратегическую авиацию и готовит беспилотники на пусковых локациях.

Также о возможной атаке предупредил и городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив. Он напомнил, что в Украине действовало энергетическое перемирие, которое сейчас закончилось, и теперь враг может нанести удар в любой момент.

"Поэтому давайте реагировать на тревоги, особенно на ночные в ближайшие дни", — предупредил он.

В Украине действовало энергетическое перемирие

29 января президент США Дональд Трамп заявил, что лично обратился к кремлевскому диктатору Владимиру Путину с просьбой не атаковать украинские города в течение недели. Путин, по его словам, согласился на это предложение.

Впоследствии это прокомментировал Владимир Зеленский — по его словам, официальных договоренностей о прекращении ударов по энергообъектам между Россией и Украиной не было, однако Киев готов их придерживаться.

В NYT сообщили, что достижение энергетического перемирия произошло после того, как Киев в минувшие выходные просил о прекращении ударов в ходе трехсторонних переговоров в Абу-Даби.

В то же время представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что энергетическое перемирие продлится до 1 февраля.

В Украине предупреждали об атаке

Ранее Владимир Зеленский предупреждал со ссылкой на данные украинской разведки, что россияне готовятся к новому удару. Информацию о том, что российские оккупанты могут нанести удар по энергосистеме Украины в ближайшие дни, когда ухудшится погода, подтверждал и вице-премьер Алексей Кулеба.

О массированной атаке в конце недели предупреждали и мониторинговые каналы. Ожидается, что атака может быть проведена в два этапа: удары будут нанесены в разные дни. Первым этапом будет нанесение удара по столице, который, по мнению врага, должен стать решающим для энерго- и теплоснабжения Киева. Вторым этапом станет атака по крупным энергетическим и газовым объектам на западе Украины.