Кулеба предупредил о новом ударе: ГСЧС и ВСУ готовятся к морозным дням

Российские оккупанты могут нанести удар по энергосистеме Украины в ближайшие дни, когда ухудшится погода. Однако все службы, в частности ГСЧС и ВСУ, готовятся к возможной атаке.

Однако благодаря поддержке партнеров и эффективной работе противовоздушной обороны энергосистема работает. Об этом заявил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — Министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба в комментарии "Новини.LIVE".

Он рассказал, что погодные условия серьезно влияют на деятельность украинской энергосистемы. За последние недели среднесуточная температура составляет около -14, а ночью превышает -20.

Худшая система в энергетике в дальнейшем остается в Киеве и в Киевской области. Однако с потеплением удалось немного улучшить ситуацию и ввести временные графики.

Відео дня

"Что касается следующей недели — мы видим морозы, которые идут. Все службы готовятся к этому: и ГСЧС, и все службы, которые имеют отношение к ликвидации последствий, безусловно готовятся ВСУ. Потому что не секрет, что мы можем ожидать нового удара. Поэтому это вызов, еще один вызов для нас, для украинского народа. Я уверен, что мы пройдем и его. Будет сложно, однако эта зима показывает, что мы не одни", — заявил Кулеба.

В Украине ожидаются сильные морозы в течение года

Ранее в ГСЧС предупредили о красном уровне опасности из-за грядущих морозов до -30. По данным спасателей, холоднее всего будет в Киевской, Черниговской, Житомирской, Ровенской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях, где морозы ожидаются от -20 до -27. В Киеве похолодает до -20 -25 градусов.

Напомним, Фокус писал о возможности"энергетического перемирия", о котором написали военные РФ. Россияне опубликовали предположение при приказе командования ВС РФ: Генштаб ВСУ и украинские власти пока не подтвердили такую возможность.

Напомним, Владимир Зеленский предупреждал со ссылкой на данные украинской разведки, что россияне готовятся к новому удару.

О массированной атаке в конце недели предупреждали и мониторинговые каналы. Ожидается, что атака может быть проведена в два этапа: удары будут нанесены в разные дни. Первым этапом будет нанесение удара по столице, который, по мнению врага, должен стать решающим для энерго- и теплоснабжения Киева. Вторым этапом станет атака по крупным энергетическим и газовым объектам на западе Украины.