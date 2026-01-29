Кулеба попередив про новий удар: ДСНС та ЗСУ готуються до морозних днів

Російські окупанти можуть завдати удар по енергосистемі України найближчими днями, коли погіршиться погода. Однак усі служби, зокрема ДСНС та ЗСУ, готуються до можливої атаки.

Однак завдяки підтримці партнерів та ефективній роботі протиповітряної оборони енергосистема працює. Про це заявив віцепрем'єр-міністр з відновлення України — Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба в коментарі "Новини.LIVE".

Він розповів, що погодні умови серйозно впливають на діяльність української енергосистеми. За останні тижні середньодобова температура складає близько -14, а вночі перевищує -20.

Найгірша система в енергетиці надалі залишається в Києві та в Київській області. Однак з потеплінням вдалося трохи покращити ситуацію та запровадити тимчасові графіки.

"Що стосується наступного тижня — ми бачимо морози, які йдуть. Усі служби готуються до цього: і ДСНС, і всі служби, які дотичні до ліквідації наслідків, безумовно готуються ЗСУ. Тому що не секрет, що ми можемо очікувати на новий удар. Тому це виклик, ще один виклик для нас, для українського народу. Я впевнений, що ми пройдемо і його. Буде складно, проте ця зима показує, що ми не одні", — заявив Кулеба.

Відео дня

В Україні очікуються сильні морози

Раніше в ДСНС попередили про червоний рівень небезпеки через прийдешні морози до -30. За даними рятувальників, найхолодніше буде в Київській, Чернігівській, Житомирській, Рівненській, Сумській, Полтавській та Харківській областях, де морози очікуються від -20 до -27. У Києві похолодає до -20 -25 градусів.

Нагадаємо, Фокус писав про можливість "енергетичного перемир'я", про яке написали військкори РФ. Росіяни опублікували припущення при наказ командування ЗС РФ: Генштаб ЗСУ та українська влада поки не підтвердили таку можливість.

Нагадаємо, Володимир Зеленський попереджав з посиланням на дані української розвідки, що росіяни готуються до нового удару.

Про масовану атаку наприкінці тижня попереджали й моніторингові канали. Очікується, що атака може бути проведена у два етапи: ударів буде завдано у різні дні. Першим етапом буде завдання удару по столиці, який, на думку ворога, має стати вирішальним для енерго- та теплопостачання Києва. Другим етапом стане атака по великих енергетичних та газових обʼєктах на заході України.