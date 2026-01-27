Монітори попередили про одну з найбільш масованих атак у два етапи: що буде ціллю ворога

Російські окупанти готуються до здійснення однієї з найбільших атак по об'єктах енергетичної та газової інфраструктури за цю зиму. Атака запланована на вихідні або початок наступного тижня.

Це пов'язано з черговим зниженням температури повітря до -20, яке заплановано на кінець січня — початок лютого. Про атаку попередив моніторинговий канал "єРадар | Повітряна тривога | Ракетна небезпека".

Очікується, що атака може бути проведена у два етапи: ударів буде завдано у різні дні. Першим етапом буде завдання удару по столиці, який, на думку ворога, має стати вирішальним для енерго- та теплопостачання Києва. Другим етапом стане атака по великих енергетичних та газових обʼєктах на заході України.

Яку зброю планує використати ворог під час атаки?

Монітори зазначили, що росіяни під час минулого удару по столиці "економили" ракети — тоді не були використані ракети "Калібр", крилаті "Іскандери", ракети з бортів Ту-95.

Відео дня

До першого етапу, удару по столиці, ворог планує залучити:

Балістичні ракети з комплексів "Іскандер-М", С-300/400;

Ракети Х-22 з бортів Ту-22м3;

Крилаті ракети "Іскандер-К" та Х-59/69;

Ракети "Кинджал" з бортів МіГ-31К;

БпЛА типу "Shahed" та його аналоги.

До потенційного другого етапу ворог підготував:

Крилаті ракети зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС та Ту-160;

Крилаті ракети 9М729 "Новатор" підвищеної дальності з комплексів "Іскандер-М1"

Крилаті ракети "Калібр" з морських носіїв;

Ракети "Кинджал" з бортів МіГ-31К;

БпЛА типу "Shahed" та його аналоги.

"Єдине питання викликає кількість крилатих (крилатих ракет) засобів ураження, яких ворог накопичив доволі багато. Часу на те, щоб підготуватись, більше, ніж вдосталь. Ви краще нас знаєте, як вижити в холодних домівках. Головне — НЕ ігнорувати сигнали повітряної тривоги", — наголосили автори каналу.

Нагадаємо, вночі 24 січня Збройні сили РФ здійснили масовану комбіновану атаку на Київ, використовуючи ударні дрони типу "Шахед" і балістику. У результаті близько 6000 будинків у столиці залишилися без теплопостачання.

Під час комбінованої атаки на Київ вночі 24 січня загинула співробітниця кондитерської фабрики Roshen. Також відомо про трьох постраждалих.

Згодом у YASNO пояснили, чи може Росія повністю знеструмити Київ. За словами гендиректора компанії Сергія Коваленка, це залежить від низки факторів.