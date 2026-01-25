"Можливо все": у YASNO пояснили, чи може Росія повністю знеструмити Київ

Російські окупанти намагаються зруйнувати енергосистему Києва. Для цього ворог завдає постійних ударів ракетами та дронами.

При цьому не можна виключати сценарій, при якому столиця буде знеструмлена повністю. Про це заявив гендиректор компанії YASNO Сергій Коваленко в інтервʼю "Суспільному".

За його словами, "можливо все", тому що Росія має значні ресурси, а енергосистема є статичною.

Він пояснив, що вірогідність залежить від низки факторів — роботи сил ППО, погоди та наслідків від ворожих атак.

"Можливо все, але з досвіду нашого, потроху колеги на всіх рівнях всіх компаній починають щось робити й починає все відновлюватися", — розповів він.

Коваленко також розповів, що кількість бригад, які працюють над ліквідацією наслідків, збільшилася в 8 разів.

Як змінилася система повідомлення про аварії?

За словами гендиректора компанії, 9 січня, коли були застосовані аварійні відключення, почалися сотні тисяч дзвінків щодо питання про відновлення електропостачання. При цьому були не тільки дзвінки про аварійні ситуації, але й просто питання про те, коли відновлять світло.

"Статистика останніх тижнів каже, що близько 20% є релевантними викликами, коли бригада повинна виїхати й відремонтувати. Є велика частина викликів, коли якась ситуація виникла на прибудинкових мережах", — пояснив гендиректор YASNO.

22 січня ДТЕК створив варіант для більш швидкого порядку повідомлення про відсутність світла. Аби залишити заявку потрібно:

Звернутися до ЖЕКу або ОСББ;

Вони перевірять внутрішньобудинкові мережі. Якщо з ними все гаразд, звернуться до ДТЕК через спеціальний розділ на сайті у вкладці "для юридичних осіб".

Водночас сайт ДТЕК надалі працює для того, щоб залишати заявки, утім вони можуть розглядатися повільніше. У компанії зазначили, що лише 15% заявок щодо аварій стосуються мереж та обʼєктів ДТЕК.

Нагадаємо, вночі 24 січня Збройні сили РФ здійснили масовану комбіновану атаку на Київ, використовуючи ударні дрони типу "Шахед" і балістику. У результаті близько 6000 будинків у столиці залишилися без теплопостачання.

З вечора суботи столичні комунальники встигли повернути тепло до понад 1600 будинків. Але майже така ж кількість багатоповерхівок у Києві ще залишається без опалення.