Наслідки атаки РФ на Київ: 1676 багатоповерхівок у столиці залишаються без тепла

З вечора суботи столичні комунальники встигли повернути тепло до понад 1600 будинків. Але майже така ж кількість багатоповерхівок ще залишається без опалення.

Після масованої комбінованої атаки росіян на Київ 24 січня без опалення стоять 1676 багатоповерхових будинків. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

Він нагадав, що внаслідок пошкоджень критичної інфраструктури в столиці без теплопостачання опинилися майже 6 тисяч будинків. Більшість із них, підкреслив Кличко, вже двічі підключали або ж намагалися підключити до теплопостачання після обстрілів, які відбувалися 9 та 20 січня.

У Києві починають відновлювати опалення в будинках, які двічі постраждали від обстрілів

З вечора суботи комунальники разом з енергетиками відновили подачу теплоносія в понад 1600 будинків, повідомив міський голова.

Нагадаємо, Фокус писав, що уночі 24 січня у Києві пролунала серія потужних вибухів. У столичному регіоні головною мішенню для росіян була енергетика. Під час атаки у Голосіївському районі загинула 48-річна співробітниця кондитерської фабрики Roshen, двоє чоловіків отримали осколкові поранення, а ще одна жінка має різані рани та гостру реакцію на стрес.

Через складну ситуацію в енергосистемі країни, зумовлену наслідками російських обстрілів, в кількох областях, зокрема у Києві, були запроваджені аварійні відключення електроенергії. У столиці без світла перебували 88 тисяч сімей.

Ще 23 січня Віталій Кличко закликав мешканців столиці запасатися їжею, водою та ліками та не виключати тимчасового виїзду з міста, оскільки не виключаються нові удари ЗС РФ по енергетичній інфраструктурі.