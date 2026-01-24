Графіки не діють: у яких областях запровадили аварійні відключення

Через складну ситуацію в енергосистемі країни, зумовлену наслідками російських обстрілів, в кількох областях запроваджені аварійні відключення електроенергії. Раніше оприлюднені графіки знеструмлення у регіонах, де застосовані аварійні відключення, не діють.

Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі. Про це повідомили в "Укренерго".

Енергетики, як наголошується, працюють над відновленням стабільного електропостачання.

У яких областях введенні аварійні відключення

Наразі знеструмлені споживачі у Києві та області, Чернігівщині і Харківщині, повідомили в Міненерго.

У столичному регіоні спостерігається складна ситуація, де діють графіки аварійних відключень. Окрім того оператори системи розподілу застосовують мережеві обмеження. На Одещині також продовжують діяти мережеві обмеження.

Повернення до прогнозованих погодинних відключень відбудеться одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Відео дня

Київ та область

У столиці 88 тисяч сімей без світла, інформують у ДТЕК. Наразі тривають екстрені відключення, графіки не працюють.

Чернігівська область

На Чернігівщині, де без світла понад 400 тисяч споживачів, застосовано 10 черг графіка аварійних відключень (ГАВ) одночасно, який діятиме до окремого розпорядження НЕК "Укренерго", повідомили в "Чернігівобленерго".

Одеська область

На Одещині графіки діють лише там, де дозволяє стан мережі, повідомляли у ДТЕК. У самому обласному центрі, частково Одеському районі та деяких райцентрах тривають аварійні відключення.

Стабілізаційні відключення на Одещині для 1-3 черг Фото: ДТЕК

Стабілізаційні відключення на Одещині для 4-6 черг Фото: ДТЕК

Харківська область

ГПВ у Харкові

У Харківській області діють графіки погодинних відключень (ГПВ), повідомили в обленерго.

Нагадаємо, що вночі Росія атакувала Київ та область, а також Сумщину, Харківщину та Чернігівщину. У столичному регіоні головною мішенню для росіян була енергетика.

Фокус писав, що міністр енергетики Денис Шмигаль прогнозував, що найближчими днями Київ переведуть з екстренних на жорсткі, але прогнозовані графіки відключення світла.