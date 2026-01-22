"У найближчі дні": Київ перейде на жорсткі графіки відключення світла, — Шмигаль

Найближчими днями Київ переведуть з екстренних на жорсткі, але прогнозовані графіки відключення світла.

Проте ситуація в енергосистемі столиці залишається вкрай напруженою, заявив міністр енергетики України Денис Шмигаль.

"У Києві продовжують діяти екстрені відключення. Проте енергетики розробили низку технічних рішень, які дозволять перейти від екстрених до жорстких, але прогнозованих графіків. Поставлені завдання вийти на цей режим у найближчі дні", — написав Шмигаль.

Він уточнив, що над відновленням постачання світла та тепла у Києві упродовж 21 січня працювали 160 бригад енергетиків, а у нічний час на місцях будуть задіяні 52 бригади.

Міністр також розповів про ситуацію з теплопостачанням у столиці.

Відео дня

"Вдалось частково стабілізували роботу теплогенерації. Наразі без опалення залишається 3261 будинок. Чітке завдання: протягом завтрашнього дня подати тепло в якомога більшу кількість помешкань. Комунальні служби роблять для цього все можливе", — зазначив Шмигаль.

Він підкреслив, що на критичних точках столиці задіяні 124 генератора різної потужності.

"Також у місті розгорнуто 91 пункт допомоги ДСНС на 68 локаціях. Роботи з відновлення теплогенерації тривають", — наголосив Шмигаль.

Нагадаємо, 21 січня Віталій Кличко повідомив, що у Києві починають відновлювати опалення в будинках, які двічі постраждали від обстрілів.

Фокус також писав про те, що в одному з районів Києва вибухнув трансформатор на підстанції.