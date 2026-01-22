"Вибухнув трансформатор": один з районів Києва знову залишився без світла, — соцмережі (відео)

В одному з районів Києва пролунав вибух, попри те, що повітряної тривоги у столиці не оголошували. Після вибуху у навколишніх будинках зникло світло.

Згодом з'ясувалось, що вибухнув трансформатор на місцевій підстанції, пише телеграм-канал "Реальний Київ".

"А ось причина вибуху… Вибухнув трансформатор", — йдеться у підписі до відео, на якому видно мерехтіння, а після цього чутно вибух та зникнення світла.

Ще на одному відео, оприлюдненому в мережі видно мерехтіння підстанції перед вибухом з далекої відстанії.

"Від перенавантаження вибухнув трансформатор в місті. Було мерехтіння, потім вибух і зникло світло", — зазначено у повідомленні.

На момент публікації матеріалу влада Києва не коментувала вибуху трансформатора на підстанції у Києві.

Нагадаємо, 21 січня Віталій Кличко повідомив, що у Києві починають відновлювати опалення в будинках, які двічі постраждали від обстрілів.

