"Взорвался трансформатор": один из районов Киева снова остался без света, — соцсети (видео)

В одном из районов Киева прогремел взрыв, несмотря на то, что воздушной тревоги в столице не объявляли. После взрыва в окрестных домах исчез свет.

Впоследствии выяснилось, что взорвался трансформатор на местной подстанции, пишет телеграмм-канал "Реальный Киев".

"А вот причина взрыва... Взорвался трансформатор", — говорится в подписи к видео, на котором видно мерцание, а после этого слышен взрыв и исчезновение света.

Еще на одном видео, обнародованном в сети видно мерцание подстанции перед взрывом с дальнего расстояния.

"От перегрузки взорвался трансформатор в городе. Было мерцание, потом взрыв и исчез свет", — говорится в сообщении.

На момент публикации материала власти Киева не комментировали взрыв трансформатора на подстанции в Киеве.

Напомним, 21 января Виталий Кличко сообщил, что в Киеве начинают восстанавливать отопление в домах, которые дважды пострадали от обстрелов.

