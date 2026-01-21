В Киеве начинают восстанавливать отопление в домах, которые дважды пострадали от обстрелов

Мэр Киева пообещал, что в ночь на 22 января коммунальщики начнут подачу теплоносителя на дома, которые дважды оставались без отопления после российских обстрелов — 9-го и 20-го января.

Таких домов на данный момент 3260. Но чтобы тепло дошло до домов киевлян — нужно ориентировочно двое суток, сообщил Виталий Кличко.

Мэр сообщил, что по состоянию на вечер 21 января водоснабжение восстановили всем потребителям столицы.

"Коммунальщики и энергетики продолжают работать, чтобы восстановить киевлянам тепло- и энергоснабжение", — резюмировал Кличко.

Накануне Виталий Кличко сообщал, что после ночного массированного обстрела РФ остаются без теплоснабжения 4 000 домов. Восстановлена подача тепла в более 1 600 жилых многоэтажек.

Днем 20 января Кличко также писал о проблемах с водой и теплом в Киеве после массированного удара РФ. По его словам, самая сложная ситуация с водоснабжением и теплом остается на левом берегу и в Печерском районе.