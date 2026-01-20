Проблемы с водой и теплом в Киеве: где сейчас самая сложная ситуация

В ночь на 20 января Киев снова подвергся масштабной комбинированной атаке ВС РФ, которые снова целились в основном по энергообъектам, чтобы оставить столицу без тепла и света в сильные морозы.

В результате ударов без тепла снова остались 5635 многоэтажек, почти 80% из которых – дома, куда только вернули отопление после атак 9 января, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По его информации, на данный момент ситуация с водоснабжением и теплом на левом берегу и Печерске остается сложной. Утром он писал, что без воды остался весь левый берег города.

"Относительно электричества – "Укрэнерго" ввело в столице аварийные графики отключений. Коммунальщики и энергетики работают над восстановлением поврежденных объектов критической инфраструктуры", – добавил Кличко.

Гендиректор YASNO Сергей Коваленко уточнил, что после обстрела на данный момент 173 тысячи клиентов – без света.

"Без отопления сейчас около половины жилищного фонда города. Энергетики работают над восстановлением снабжения света, несмотря на мороз. Когда у вас появляется свет, не включайте сразу все электроприборы в розетку, так как это может привести к аварии, на ремонт которой уйдет значительно больше времени. Держимся вместе", – написал он.

Напомним, на левом берегу Киева из-за проблем с транспортом на остановках образовались многолюдные очереди.

Ранее киевские власти сообщали, что из-за сложной энергетической ситуации в столице поезда метро будут курсировать с изменениями.

Отметим, что во время этой атаки враг применил баллистические и крылатые ракеты, а также ударные беспилотники. По данным мониторингового канала "ПВО радар | Направление ракет | Направление шахедов", ночью Россия могла осуществить пуск баллистической ракеты "Искандер-И", которая ранее не использовалась в войне против Украины.