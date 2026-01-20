Ночной удар РФ по Киеву: столичное метро будет курсировать с изменениями из-за недостатка энергии

В ночь на 20 января ВС РФ осуществили комбинированный удар по Киеву, применив как баллистические ракеты так и ударные БПЛА типа "Шахед". В результате атаки столичная подзема будет курсировать с изменениями.

Без коррективов будут двигаться поезда только на синей ветке метро, сообщила пресс-служба КГГА,

"Из-за сложной энергетической ситуации в Киеве в результате очередного вражеского обстрела поезда метро будут курсировать с изменениями", — говорится в сообщении.

В КГГА объяснили, что движение поездов на красной ветке метро начнется между станциями "Академгородок" — "Арсенальная" с интервалом в 4,5-5 минут.

"После завершения воздушной тревоги для перевозки пассажиров с левого на правый берег будет курсировать 2 поезда между станциями "Левобережная" — "Арсенальная" с учетом текущей ситуации с электроснабжением. Ориентировочный интервал движения — около 20-25 мин", — отметили в КГГА, подчеркнув, что в любом случае поезда не будут останавливаться на станциях "Гидропарк" и "Днепр".

Відео дня

В то же время движение метро на зеленой линии во время воздушной тревоги начнется между станциями "Сырец" — "Выдубичи" — с интервалом в 7 минут, а между станциями "Осокорки" — "Красный хутор" — с интервалом в 10 минут.

"Движение поездов на синей линии — без изменений", — отметили в КГГА.

Напомним, в ночь на 20 января РФ ударила по Киеву баллистикой и дронами, из-за чего левый берег остался без света и воды.

Фокус также писал о том, что Денис Шмыгаль объяснил, удастся ли в ближайшее время отменить экстренные отключения света в Киеве.