Экстренные отключения света в Киеве: Шмыгаль объяснил, удастся ли их отменить в ближайшее время

Дефицит в энергосистеме Украины сохраняется, из-за чего в ближайшее время отказаться от экстренных отключений света в Киеве не получится.

Однако стратегической задачей является план развития распределенной генерации столицы, сообщил министр энергетики Украины Денис Шмыгаль.

"Должны выйти на дополнительные мощности более чем на 100 МВт. Это позволит сделать столицу более устойчивой к атакам.", — написал Шмыгаль.

Он уточнил, что для этого Кабмин убирает разрешительные и бюрократические задержки или преграды, чтобы ускорить установку когенерационных установок и модульных котельных.

Министр энергетики также рассказал о ситуации с восстановлением теплоснабжения в Киеве.

"Работы продолжаются круглосуточно, без перерывов. Чтобы ускорить подачу тепла людям, на отдельных объектах работает по две бригады одновременно", — пояснил Шмыгаль.

По данным Минразвития, всего для ликвидации аварий в столицу направили 60 дополнительных бригад.

"Это совместная работа всей страны: 40 бригад предоставила "Укрзализныця", 18 прибыли на помощь из областей, в частности 13 из Киевской области, также задействованы специалисты "Киевтеплоэнерго". Уже завтра ожидаем прибытия еще трех бригад из Львова. Благодарен энергетикам, коммунальщикам и спасателям, которые в сверхсложных условиях возвращают комфорт в дома украинцев", — подчеркнул Шмыгаль.

