Екстренні відключення світла в Києві: Шмигаль пояснив, чи вдастся їх скасувати найближчим часом

Дефіцит в енергосистемі України зберігається, через що найближчим часом відмовитись від екстренних відлючень світла у Києві не вийде.

Проте стратегічним завданням є план розвитку розподіленої генерації столиці, повідомив міністр енергетики України Денис Шмигаль.

"Маємо вийти на додаткові потужності на понад 100 МВт. Це дозволить зробити столицю стійкішою до атак.", — написав Шмигаль.

Він уттонив, що для цього Кабмін прибирає дозвільні та бюрократичні затримки або перепони, щоб пришвидшити встановлення когенераційних установок та модульних котелень.

Міністр енергетики також розповів про ситуацію з відновленням теплопостачання у Києві.

"Роботи тривають цілодобово, без перерв. Щоб пришвидшити подачу тепла людям, на окремих об'єктах працює по дві бригади одночасно", — пояснив Шмигаль.

За даними Мінрозвитку, загалом для ліквідації аварій у столицю направили 60 додаткових бригад.

"Це спільна робота всієї країни: 40 бригад надала "Укрзалізниця", 18 прибули на допомогу з областей, зокрема 13 з Київщини, також задіяні фахівці "Київтеплоенерго". Вже завтра очікуємо прибуття ще трьох бригад зі Львова. Вдячний енергетикам, комунальникам та рятувальникам, які в надскладних умовах повертають комфорт у домівки українців", — наголосив Шмигаль.

